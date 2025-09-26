Detran abre curso para motoristas que têm medo de dirigir; Veja

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abriu inscrições para a segunda turma do curso “Sem Medo de Dirigir”, iniciativa gratuita voltada para quem deseja superar bloqueios e inseguranças ao assumir o volante. São 200 vagas disponíveis, com cadastro aberto no site oficial até 30 de setembro, ou enquanto houver disponibilidade.

As atividades serão conduzidas pela Escola Pública de Trânsito (EPT) no formato EaD ao vivo, possibilitando a participação de alunos de qualquer região do Estado. O cronograma vai de 7 a 16 de outubro, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h.