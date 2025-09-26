26 de setembro de 2025
INSCRIÇÕES ABERTAS

Detran abre curso para motoristas que têm medo de dirigir; Veja

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Muitos motoristas ainda travam diante de situações comuns: estacionar, encarar ladeiras, dirigir em avenidas movimentadas ou enfrentar o trânsito pesado.
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abriu inscrições para a segunda turma do curso “Sem Medo de Dirigir”, iniciativa gratuita voltada para quem deseja superar bloqueios e inseguranças ao assumir o volante. São 200 vagas disponíveis, com cadastro aberto no site oficial até 30 de setembro, ou enquanto houver disponibilidade.

As atividades serão conduzidas pela Escola Pública de Trânsito (EPT) no formato EaD ao vivo, possibilitando a participação de alunos de qualquer região do Estado. O cronograma vai de 7 a 16 de outubro, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h.

Importante: as aulas não ficam gravadas, exigindo acompanhamento em tempo real.

Sobre o curso

O curso terá carga horária de seis encontros, distribuídos em temas que combinam aspectos psicológicos e técnicos:

  • Ansiedade e gatilhos emocionais relacionados ao trânsito;
  • Estratégias para enfrentar bloqueios e aumentar a autoconfiança;
  • Noções de direção defensiva e prevenção de acidentes;
  • Atualização sobre legislação de trânsito e mobilidade segura;
  • Exercícios práticos de segurança para habilitados e futuros motoristas.

Entre os especialistas convidados estão a psicóloga Lívia Ferrão, o instrutor de trânsito Josenildo de Paula, o gerente de Fiscalização do Detran|ES Jederson Lobato e a analista da EPT Jéssica Dias Castilho.

Para participar, é necessário se cadastrar no Acesso Cidadão e preencher o formulário online no site do Detran. Após a inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação que deve ser validado para assegurar a matrícula.

Primeira edição esgotou em poucas horas

Em agosto, a estreia do curso contou com 800 inscrições preenchidas em menos de 12 horas, demonstrando a alta procura pela iniciativa. De acordo com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, o projeto promove autonomia e segurança: “Superar o medo de dirigir é um passo para mais independência, responsabilidade e prevenção de acidentes.”

A analista da EPT, Lícia Binda Zamprogno, destacou que os participantes relataram melhora significativa na confiança após as aulas. Já a professora Jéssica Castilho lembrou que os maiores medos estão ligados a situações comuns do dia a dia, como estacionar, dirigir em vias rápidas, arrancar em ladeiras ou enfrentar o trânsito intenso.

