Moradores denunciam abandono de praças públicas em Piracicaba

A redação do Jornal de Piracicaba tem recebido diversas denúncias relacionadas ao estado de conservação das praças públicas do município. Diante das reclamações, a equipe de reportagem visitou, na tarde desta quinta-feira (25), duas áreas que foram citadas por moradores: a Praça do Parafuso, no bairro Vila Rezende, e a Praça Tibiriçá, também conhecida como Praça da Escola Moraes Barros, localizada na região central.
Saiba Mais:
- VÍDEO: Morador de rua é flagrado defecando em praça de Piracicaba
- Seca histórica ameaça cidades da bacia do rio Piracicaba; veja
Durante a visita, foram constatadas diversas avarias nas estruturas dessas praças. Entre os problemas observados estão bancos quebrados, brinquedos danificados, ausência de iluminação pública em pontos específicos e calçadas em más condições, dificultando a passagem de pedestres.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
Na Praça do Parafuso, moradores relataram que metade do espaço está sem iluminação há vários meses. Um dos comerciantes da região, que preferiu não ser identificado, afirmou que a situação já foi comunicada diversas vezes ao poder público.
"Já registramos várias ocorrências no 156 da prefeitura. Eu tenho vários protocolos anotados, mas até agora nada foi resolvido. Os fios dos postes foram furtados, e as podas das árvores são feitas pelos próprios moradores", afirmou. Segundo ele, o problema tem afetado o comércio local. "O número de clientes caiu bastante", acrescentou.
A reportagem também verificou que os brinquedos da Praça do Parafuso também apresentam sinais de desgaste e falta de manutenção. Assim como na Praça da Escola Moraes Barros, as calçadas estão danificadas em vários trechos, com risco para quem circula a pé.