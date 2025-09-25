Moradores denunciam abandono de praças públicas em Piracicaba

A redação do Jornal de Piracicaba tem recebido diversas denúncias relacionadas ao estado de conservação das praças públicas do município. Diante das reclamações, a equipe de reportagem visitou, na tarde desta quinta-feira (25), duas áreas que foram citadas por moradores: a Praça do Parafuso, no bairro Vila Rezende, e a Praça Tibiriçá, também conhecida como Praça da Escola Moraes Barros, localizada na região central.

Durante a visita, foram constatadas diversas avarias nas estruturas dessas praças. Entre os problemas observados estão bancos quebrados, brinquedos danificados, ausência de iluminação pública em pontos específicos e calçadas em más condições, dificultando a passagem de pedestres.