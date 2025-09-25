25 de setembro de 2025
Piracicaba concorre a prêmio turístico; saiba como votar

Por Bruno Mendes/JP
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Arquivo/JP
A cidade concorre em três categorias: Turismo Cultural, Turismo Gastronômico e Turismo de Negócios e Eventos
Piracicaba concorre em três categorias na sétima edição do prêmio Top Destinos Turísticos 2025: Turismo Cultural, Turismo Gastronômico e Turismo de Negócios e Eventos.

A votação pública para a premiação já está aberta e pode ser realizada gratuitamente pelo site https://topdestinossp.com.br/cidades/piracicaba/. O período de votação popular online segue até 10 de novembro.

VEJA MAIS:

O município vencedor receberá um selo de reconhecimento pelos investimentos no setor turístico. O prêmio é uma criação da Skål Internacional São Paulo (Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo) e da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil).

A secretária municipal de Turismo da cidade, Clarissa Quiararia, exaltou a participação de Piracicaba no concurso: “Piracicaba é um destino turístico que merece o reconhecimento pelos seus atrativos. Além de ser repleta de belezas naturais e ricamente cultural, a cidade consolidou-se como polo de negócios no interior paulista. É ideal para os turistas aproveitarem aos finais de semana, em família, mas também durante a semana, enquanto trabalham ou estudam no município. Há opções de turismo para os mais variados perfis, por isso, contamos com a colaboração dos piracicabanos e turistas que amam a cidade para esta votação popular”.

Processo de Votação e Categorias

O processo de escolha dos vencedores combina o voto popular online e a avaliação de um júri técnico, composto por especialistas nos segmentos de mercado, que validarão a qualidade dos atrativos turísticos.

O prêmio Top Destinos Turísticos abrange um total de 16 categorias. Além das três em que Piracicaba está inscrita, a premiação inclui:

  • Turismo de Aventura
  • Turismo de Compras
  • Ecoturismo
  • Turismo de Esporte
  • Turismo de Estudos e Intercâmbio
  • Turismo Náutico
  • Turismo de Parques Temáticos e Naturais
  • Turismo de Pesca
  • Turismo Religioso
  • Turismo Rural
  • Turismo de Saúde e Bem-estar
  • Turismo Social
  • Turismo de Sol e Praia

A inscrição dos municípios é realizada por representantes da Prefeitura, com limite de até três categorias por cidade. Para que a candidatura seja validada, é necessária a apresentação de defesa escrita e material fotográfico.

O edital de 2025 da premiação considera 644 municípios paulistas. O anúncio dos vencedores está previsto para ocorrer em 28 de novembro, em cerimônia realizada em Itapecerica da Serra.

