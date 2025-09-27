Festa da Primavera continua no fim de semana em Piracicaba

No sábado (27), a festa abre às 10h com apresentações do Coral do Colégio Liceu às 10h15 e do Projeto Social Educando pelo Esporte às 11h. O Grupo Todos Nós faz a abertura oficial de shows às 11h50, seguido pelos tambores de Okinawa com o Yuriko Ni Kizuna Eisa Daiko às 12h, e pelo karaokê adulto do Nipo Piracicaba às 12h30. Às 12h45, o ilusionista Edson Iwasaki sobe ao palco, seguido pelo Yuragui Taiko às 13h30 e pelo karaokê infantil às 14h. Às 14h30, o Dojan Nippon apresenta o taekwondo, e às 15h acontece o concurso de cosplay.
O Kime Buyo apresenta dança folclórica japonesa às 16h, e o Yuriko Ni Kizuna Eisa Daiko retorna às 16h30. A abertura oficial com autoridades ocorre às 17h15, seguida por apresentações de Yuragui Taiko às 18h, Shido Dojo (kendo, kenjutsu e iaido) às 18h30, o grupo Mitsuba Yosakoi Soran às 19h e Ikigai Odori Nipo Piracicaba às 19h30.
O ponto alto da noite será o show de Joe Hirata às 20h. Ao Jornal de Piracicaba, Joe contou que começou a cantar ainda criança e que, desde os 8 anos, participava de concursos de canto, organizando shows a partir dos 13 anos em cidades como Maringá, Curitiba e Marília. “Toda essa bagagem de palco e de produção me fez entender melhor como funciona a carreira artística e como lidar com o público. Aplico essa experiência em todo o meu trabalho, desde a elaboração do repertório até a produção de eventos”, explicou.
Sobre a presença da cultura nipônica em seu show, ele comentou: “Meu repertório mistura músicas japonesas e brasileiras. Nas minhas canções autorais, combino a música sertaneja brasileira com instrumentos japoneses como shakuhachi, taiko e shamisen. Essa fusão mostra que a música é uma linguagem que une culturas”. Joe também revelou seu objetivo para a apresentação na Festa da Primavera: “Procuro levar emoção e alegria. Gostaria que o público se divertisse comigo e levasse para casa uma sensação de felicidade”. A noite continua às 21h com outra apresentação do Grupo Todos Nós e encerra às 22h com o Bon Odori.
No domingo (28), a programação começa cedo, com a caminhada organizada pelo Sest Senat às 9h30, seguida da chegada e premiação às 10h30. Às 11h45, o Grupo Todos Nós faz a abertura musical, seguido pelos tambores do Ryukyu Koku Matsuri Daiko às 12h. O karaokê infantil acontece às 12h30, e às 13h o mago dos balões Luciano Takeda se apresenta. Às 13h30, o karaokê adulto retorna, seguido pela demonstração de baseball às 14h e pelo show musical de Rafael Yassunaga às 14h30.
Às 15h, o Ikigai Odori Nipo Piracicaba apresenta dança japonesa, e às 15h30 inicia o concurso de cosplay. As apresentações continuam com Kung Fu Aichi às 16h30, Luciano Takeda às 17h15 e Ryukyu Koku Matsuri Daiko às 17h45. O Grupo Todos Nós fecha o palco às 18h15, e a festa termina às 19h com o Bon Odori.