Espetáculo “Piracicaba que eu adoro tanto” é neste sábado (27)

O espetáculo reúne alunos de escolas estaduais de áreas vulneráveis da cidade e conta ainda com a participação de grupos locais, como Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo de Piracicaba e Espaço Ventre Vida. Entre as escolas contempladas estão a E.E. Professora Dionetti Callegaro Miori (dança do ventre), E.E. Professora Mellita Lobenwein Brasiliense (jazz), E.E. Professor Hélio Nehring (contemporâneo) e E.E. Professor Atílio Vidal Lafrata (balé clássico).

Mais de 100 estudantes vão subir ao palco neste sábado (27), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, para apresentar “Piracicaba que eu adoro tanto”, espetáculo da Associação de Dança de Piracicaba (ADAPI) que encerra o projeto Formação de Dança ADAPI.

Segundo a presidente da ADAPI, Jussara Sansígolo, a proposta vai além do palco: “Foram seis meses de preparação, onde professores, alunos e colaboradores trabalharam juntos em uma troca de experiências. O projeto cumpre a função de levar cultura e educação a quem não teria acesso, unindo aprendizado, arte e função social”.

Jussara destaca também que a montagem busca resgatar e valorizar a identidade de Piracicaba. “Através da dança, mostramos pontos importantes da nossa história, como o Rio Piracicaba, o XV de Piracicaba, a cana-de-açúcar e a imigração italiana”, afirma.

A noite promete emoção, aprendizado e celebração da cultura local, refletindo o esforço e dedicação de todos os envolvidos no projeto.

SERVIÇO