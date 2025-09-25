Piracicabano Zanin presidirá julgamento de Moro no STF

A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que aponta que, em 2022, Moro insinuou que Mendes “vende habeas corpus”. A fala ocorreu durante uma festa junina e, segundo a acusação, teve repercussão nacional no ano seguinte, quando Moro já era senador.

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia em 3 de outubro a análise dos embargos de declaração apresentados pelo senador Sergio Moro (União Brasil). O caso envolve acusação de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes e terá como presidente do colegiado o ministro Cristiano Zanin, piracicabano e ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para a PGR, não se tratou de mera crítica ou comentário irônico, mas de uma fala com “ânimo caluniador”, que teria buscado atingir a honra e a credibilidade do ministro. Por esse motivo, o órgão rejeitou alternativas como acordo de não persecução penal ou medidas despenalizadoras.

Defesa alega brincadeira e retratação

Em manifestação preliminar, Moro disse que o comentário foi feito em tom de piada e sem qualquer intenção ofensiva. Ele sustentou que o vídeo divulgado pela imprensa estaria editado e destacou que já havia se retratado publicamente, o que, segundo sua avaliação, deveria encerrar o processo.

O senador também contestou a competência do STF para julgar o episódio, alegando que o fato não guarda relação direta com seu mandato parlamentar.

Repercussão política e jurídica