Seca histórica ameaça cidades da bacia do rio Piracicaba; veja

O Conselho Diretor da SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) declarou, na terça-feira (23), estado de escassez hídrica na bacia do Rio Piracicaba, que abrange o município e também cidades vizinhas.
A medida foi tomada após a identificação de desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água na região. A situação ocorre quando o volume disponível não é suficiente para atender ao consumo registrado.
Segundo o superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) Marco Morelli, o reconhecimento por parte do governo estadual serve como base para que os municípios possam solicitar apoio técnico e operacional. Ele afirmou que o decreto confirma a dimensão regional do problema, envolvendo diversos municípios que dependem da mesma bacia hidrográfica.
De acordo com o boletim hidrológico do Consórcio PCJ, o volume de chuva registrado em agosto na bacia do Rio Piracicaba foi 90,2% inferior à média histórica. A precipitação acumulada no período foi de 3,1 milímetros, frente à média de 32,2 milímetros.
Abastecimento é afetado em Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba informou que o abastecimento de água tem apresentado instabilidade em diversos bairros da cidade nos últimos dias. A administração municipal atribui o problema à baixa qualidade da água captada no Rio Piracicaba, o que exige redução temporária no volume tratado, a fim de manter os parâmetros exigidos pela legislação.
Ainda segundo o município, a situação também impacta o funcionamento das Estações de Tratamento de Água (ETAs), que passou a realizar lavagens mais frequentes em decantadores e filtros. Esse procedimento afeta o ritmo do tratamento e contribui para as variações no fornecimento.
A expectativa é de que a situação se normalize com o aumento do volume de chuva nas regiões que abastecem o manancial.