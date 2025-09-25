Seca histórica ameaça cidades da bacia do rio Piracicaba; veja

O Conselho Diretor da SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) declarou, na terça-feira (23), estado de escassez hídrica na bacia do Rio Piracicaba, que abrange o município e também cidades vizinhas.

A medida foi tomada após a identificação de desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água na região. A situação ocorre quando o volume disponível não é suficiente para atender ao consumo registrado.