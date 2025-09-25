Prefeitura disponibiliza carteira digital para TEA e fibromialgia

As carteiras garantem atenção integral, prioridade no acesso e pronto atendimento nos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Para pessoas diagnosticadas com fibromialgia, o documento assegura atendimento preferencial.

A Prefeitura de Piracicaba está disponibilizando as Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e da Pessoa com Fibromialgia (CIPF). Os documentos, gratuitos e digitais, podem ser solicitados on-line pelo Portal Sem Papel ( https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/ ). A solicitação também pode ser feita pelo aplicativo Pira SUS, disponível gratuitamente para Android e IOS.

Para a emissão da Ciptea é necessário apresentar relatório médico com o código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), além de informações pessoais como nome completo, filiação, data e local de nascimento, RG, CPF, tipo sanguíneo, endereço e telefone. Também devem ser apresentados foto 3x4 e dados do responsável legal ou cuidador (nome, documento de identificação, endereço, telefone e e-mail), no caso de menores de 18 anos. Toda a documentação é encaminhada por meios digitais.

No caso da Carteira de Fibromialgia, os dados exigidos são nome, CPF, data de nascimento, filiação, documento de identificação, endereço, foto 3x4, informações adicionais e nome de uma pessoa para contato. As carteiras terão validade de cinco anos, com necessidade de atualização cadastral.

“O lançamento das carteiras digitais é um avanço importante. Estamos garantindo mais dignidade, respeito e prioridade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e com fibromialgia, reforçando o compromisso da nossa gestão em valorizar as pessoas e ampliar direitos”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.