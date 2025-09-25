Pessoas com essas doenças ficam dispensadas de perícias do INSS

A Lei 15.157, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de julho de 2025, altera procedimentos para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova norma estabelece que segurados com doenças consideradas incuráveis ou irreversíveis não serão mais obrigados a realizar perícias médicas periódicas para reavaliação do benefício.

Saiba Mais:

Antes da mudança, mesmo após a concessão do auxílio-doença, da aposentadoria por incapacidade permanente ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), os beneficiários podiam ser convocados para novas perícias. O objetivo dessas convocações era verificar se havia possibilidade de retorno ao trabalho.