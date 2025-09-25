Trio Belo Xote lança amanhã (26) single gravado em Piracicaba

O Trio Belo Xote prepara o lançamento de seu novo single, De Olho Nela, nesta sexta-feira (26). Gravada de forma independente no Groovie Music Studio, em Piracicaba, a música é um baião envolvente que promete não deixar ninguém parado. Combinando sanfona, zabumba, triângulo, cavaco e pandeiro, o grupo mantém viva a tradição do pé de serra e apresenta um suingue tipicamente brasileiro.
VEJA MAIS:
- Agenda Cultural: Festa da Primavera encanta Piracicaba
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- ADAPI apresenta espetáculo que celebra a história de Piracicaba
Com produção de Mário Brito, responsável pela gravação, mixagem e masterização, De Olho Nela foi composta por Nereu André e Mário Brito, com arranjos de Rodrigo Soares, que também toca sanfona na faixa. O Trio ainda conta com Maicon Araki no pandeiro, Marquinhos Godoy no cavaco e Nereu André nos instrumentos de percussão, enquanto a voz principal é de Valdy Belo Xote.
Formado em 2021 pelo cearense José Valdy, natural de Abaiara-CE, o Trio Belo Xote busca resgatar e difundir o forró tradicional nordestino. Inspirado nos grandes nomes do gênero, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença, o grupo aposta na formação clássica de trio pé de serra – sanfona, zabumba e triângulo – e apresenta um repertório alegre, que inclui xote, forró e baião.
SERVIÇO
O single De Olho Nela estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (26). Para ouvir e adicionar à sua playlist, acesse o pré-save pelo link disponibilizado pelo Trio Belo Xote.