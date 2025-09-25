Trio Belo Xote lança amanhã (26) single gravado em Piracicaba

O Trio Belo Xote prepara o lançamento de seu novo single, De Olho Nela, nesta sexta-feira (26). Gravada de forma independente no Groovie Music Studio, em Piracicaba, a música é um baião envolvente que promete não deixar ninguém parado. Combinando sanfona, zabumba, triângulo, cavaco e pandeiro, o grupo mantém viva a tradição do pé de serra e apresenta um suingue tipicamente brasileiro.

Com produção de Mário Brito, responsável pela gravação, mixagem e masterização, De Olho Nela foi composta por Nereu André e Mário Brito, com arranjos de Rodrigo Soares, que também toca sanfona na faixa. O Trio ainda conta com Maicon Araki no pandeiro, Marquinhos Godoy no cavaco e Nereu André nos instrumentos de percussão, enquanto a voz principal é de Valdy Belo Xote.