25 de setembro de 2025
CULTURA

ADAPI apresenta espetáculo que celebra a história de Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Alunos da E.E. Professora Dionetti Callegaro Miori apresentam dança do ventre como parte do espetáculo 'Piracicaba que eu adoro tanto'.
A Associação de Dança de Piracicaba (ADAPI) apresenta neste sábado (27), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, o espetáculo “Piracicaba que eu adoro tanto”. A montagem marca a finalização do projeto Formação de Dança ADAPI e traz para o palco um elenco formado por alunos de Escolas Estaduais de regiões vulneráveis do município.

Segundo a presidente da associação, Jussara Sansígolo, a proposta é usar a dança para resgatar aspectos importantes da identidade piracicabana. “Mostraremos através da dança alguns pontos importantes da história da nossa querida Piracicaba. O nosso rio exuberante com seus peixes, XV de Piracicaba, cana de açúcar e imigração italiana”, afirmou.

O espetáculo também envolve a participação de grupos locais, como Corpos Ballet, Espaço e Dança, Clube de Campo de Piracicaba e Espaço Ventre Vida. As escolas contempladas são a E.E. Professora Dionetti Callegaro Miori (dança do ventre), E.E. Professora Mellita Lobenwein Brasiliense (jazz), E.E. Professor Hélio Nehring (contemporâneo) e a E.E. Professor Atílio Vidal Lafrata (balé clássico).

A presidente da ADAPI destaca ainda o impacto do processo pedagógico. “Esse projeto está sendo maravilhoso e muito gratificante para todos nós. Uma troca onde ensinamos e ao mesmo tempo aprendemos”, disse. Foram seis meses de preparação, reunindo professores, alunos e colaboradores. “Assim a Adapi cumpre sua maior função de fomentar a cultura, formar plateia e levar conhecimento a quem não tem acesso, cumprindo o tríduo: função social, educação e cultura”, completou.

Mais de 100 estudantes devem subir ao palco em uma noite que promete unir emoção, aprendizado e valorização da cultura local.

SERVIÇO

A apresentação do espetáculo “Piracicaba que eu adoro tanto” acontece no sábado (27), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do início. O projeto é realizado pela ADAPI, com patrocínio do Governo Federal por meio do PNAB (Lei nº 14.399/2022) e apoio da Prefeitura de Piracicaba, via Secretaria da Cultura.

