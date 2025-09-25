Aluna da ESALQ representa Brasil em evento global de agricultura

O evento, promovido pela Tokyo University of Agriculture (TUA), reuniu jovens de diversas universidades internacionais para debater soluções inovadoras em agricultura, alimentação e preservação ambiental. Desde 2001, a Esalq mantém participação constante no summit, destacando-se na troca de experiências e no desenvolvimento de estratégias voltadas a desafios globais. Na instituição, a parceria é coordenada pelo professor Celso Omoto, do departamento de Entomologia e Acarologia.

A estudante de Engenharia Agronômica da Esalq/USP, Luisa Lopes de Mello, marcou presença em um dos encontros acadêmicos mais relevantes do setor agrícola mundial. Entre os dias 3 e 6 de setembro, ela participou do 24rd International Students Summit on Food, Agriculture and Environment (ISS), realizado em Bogor, na Indonésia.

Durante o evento, Luisa apresentou seu estudo “Sustainable Approaches on Pruning Residues Management and Community Empowerment”, resultado de seu trabalho no projeto Ybirá, vinculado ao USP Recicla. Como bolsista PUB, a aluna lidera ações que transformam resíduos de poda do campus em recursos úteis para a comunidade. O projeto, iniciado em 2021, é coordenado pela professora Adriana Nolasco, do departamento de Ciências Florestais, e visa ampliar a extensão dos serviços ambientais da universidade.

Luisa destacou que a experiência internacional reforçou a importância de unir práticas sustentáveis à educação e à gestão comunitária. “No Ybirá, buscamos não apenas reaproveitar resíduos, mas também engajar a comunidade na preservação ambiental”, explica. Sua apresentação teve transmissão ao vivo pelo YouTube, podendo ser conferida no link a partir do minuto 5h32’.

A participação da estudante da Esalq demonstra o protagonismo da universidade em fóruns internacionais e a relevância de projetos de sustentabilidade que conectam pesquisa acadêmica e impacto social real.