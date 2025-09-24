Corrida Corta Mato celebra Outubro Rosa na ESALQ; Saiba mais

A Corrida Corta Mato, tradicional atividade esportiva de Piracicaba, vai ganhar um toque especial em outubro. No domingo (5), a Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) recebe corredores e caminhantes em uma ação que integra o movimento Outubro Rosa, dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.
A Secretaria da Saúde de Piracicaba é parceira da iniciativa, que une esporte e informação em prol da saúde. A corrida, que acontece todo primeiro domingo do mês desde abril de 1985, mantém a participação gratuita. Segundo Luiz Antonio da Cruz, diretor da Associação organizadora, a atividade começou reunindo cerca de 100 pessoas, mas hoje já atrai mais de 1.300 participantes, especialmente após a inclusão de entidades que defendem causas sociais.
“Nosso objetivo não é competir, mas promover saúde e bem-estar”, afirma Cruz, destacando o caráter solidário do evento. A edição de outubro contará ainda com a presença do projeto Mama Amiga, das Amigas da Onça, grupo que oferece próteses mamárias externas a mulheres que passaram por mastectomia.
O vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, reforça a importância da prevenção: “O Outubro Rosa lembra que cuidar da saúde envolve informação, movimento e diagnóstico precoce. Apoiar esta corrida é reforçar essa mensagem”. Para Carina Baron, gerente do Cevisa, participar do evento é também uma forma de multiplicar cuidado e conscientização para toda a população.
Elaine Defavari, coordenadora da Atenção Básica, acrescenta que o encontro reforça hábitos saudáveis e celebra a vida. “A missão da Atenção Básica é cuidar de cada pessoa. Nesta corrida, incentivamos a prevenção e o autocuidado”, afirma.
SERVIÇO
A Corrida Corta Mato – Outubro Rosa acontece no dia 5 de outubro, domingo, na Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). A largada será às 8h, em frente à escadaria do prédio principal, com aquecimento às 7h15 conduzido pelo professor de dança Dance Raul. O percurso é de 5 km para a corrida e 3 km para a caminhada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Instagram @cortamatopiracicabaoficial. Os participantes são convidados a usar uma peça rosa.