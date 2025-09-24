Corrida Corta Mato celebra Outubro Rosa na ESALQ; Saiba mais

A Corrida Corta Mato, tradicional atividade esportiva de Piracicaba, vai ganhar um toque especial em outubro. No domingo (5), a Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) recebe corredores e caminhantes em uma ação que integra o movimento Outubro Rosa, dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

VEJA MAIS:

A Secretaria da Saúde de Piracicaba é parceira da iniciativa, que une esporte e informação em prol da saúde. A corrida, que acontece todo primeiro domingo do mês desde abril de 1985, mantém a participação gratuita. Segundo Luiz Antonio da Cruz, diretor da Associação organizadora, a atividade começou reunindo cerca de 100 pessoas, mas hoje já atrai mais de 1.300 participantes, especialmente após a inclusão de entidades que defendem causas sociais.