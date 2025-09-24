Festa da Primavera anima o Engenho Central neste fim de semana

A espera acabou: a Festa da Primavera 2025 chega ao Engenho Central de Piracicaba neste fim de semana, de sexta-feira (26) a domingo (28). A programação, que mistura música, dança, artes marciais e apresentações culturais japonesas, promete atrair famílias, jovens e apaixonados pela cultura nipônica. A entrada é gratuita, o espaço é pet friendly e os visitantes poderão aproveitar atividades durante todo o dia, além de shows musicais e o tradicional Bon Odori.
A diversidade de atrações é um dos destaques: estão confirmados grupos de tambores japoneses, dança folclórica, karaokês, artes marciais, apresentações de ilusionismo e o aguardado concurso de cosplay, que mobiliza competidores e público. Também haverá caminhada promovida pelo Sest Senat no domingo pela manhã.
Programação completa
Sexta-feira (26/09) – 18h às 22h
- 18h00 – Abertura ao público
- 19h00 – Grupo Todos Nós (abertura)
- 19h10 – Komatsu Dojo (Aikido)
- 19h30 – Ikigai Odori Nipo Piracicaba (dança japonesa)
- 20h00 – Os Londrinos (show musical)
- 22h00 – Bon Odori
Sábado (27/09) – 10h às 22h
- 10h00 – Abertura ao público
- 10h15 – Coral Colégio Liceu
- 11h00 – Projeto Social Educando pelo Esporte
- 11h50 – Grupo Todos Nós (abertura)
- 12h00 – Yuriko Ni Kizuna Eisa Daiko (tambores de Okinawa)
- 12h30 – Karaokê adulto Nipo Piracicaba
- 12h45 – Edson Iwasaki (ilusionismo)
- 13h30 – Yuragui Taiko (tambores japoneses)
- 14h00 – Karaokê kids Nipo Piracicaba
- 14h30 – Dojan Nippon (taekwondo)
- 15h00 – Concurso de cosplay
- 16h00 – Kime Buyo (dança folclórica japonesa)
- 16h30 – Yuriko Ni Kizuna Eisa Daiko
- 17h00 – Resultado do concurso de cosplay
- 17h15 – Abertura oficial com autoridades
- 18h00 – Yuragui Taiko (tambores japoneses)
- 18h30 – Shido Dojo (kendo, kenjutsu e iaido)
- 19h00 – Grupo Mitsuba Yosakoi Soran (Nipo Campinas)
- 19h30 – Ikigai Odori Nipo Piracicaba (dança japonesa)
- 20h00 – Joe Hirata (show musical)
- 21h00 – Grupo Todos Nós (show musical)
- 22h00 – Bon Odori
Domingo (28/09) – 10h às 19h
- 9h30 – Início da caminhada Sest Senat
- 10h30 – Chegada e premiação da caminhada
- 11h45 – Grupo Todos Nós (abertura)
- 12h00 – Ryukyu Koku Matsuri Daiko (tambores de Okinawa)
- 12h30 – Karaokê kids Nipo Piracicaba
- 13h00 – Luciano Takeda (mago dos balões)
- 13h30 – Karaokê adulto Nipo Piracicaba
- 14h00 – Demonstração de baseball – Nipo Piracicaba
- 14h30 – Rafael Yassunaga (show musical)
- 15h00 – Ikigai Odori Nipo Piracicaba (dança japonesa)
- 15h30 – Concurso de cosplay
- 16h30 – Kung Fu Aichi
- 17h00 – Resultado do concurso de cosplay
- 17h15 – Luciano Takeda (mago dos balões)
- 17h45 – Ryukyu Koku Matsuri Daiko (tambores de Okinawa)
- 18h15 – Grupo Todos Nós (show musical)
- 19h00 – Bon Odori
SERVIÇO
A Festa da Primavera 2025 acontece de 26 a 28 de setembro, no Engenho Central, em Piracicaba. O evento é gratuito, pet friendly e terá funcionamento das 18h às 22h na sexta-feira, das 10h às 22h no sábado e das 10h às 19h no domingo.