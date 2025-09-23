Semae diz que falta de água irá até amanhã (24); veja os locais

O Semae Piracicaba informou que as equipes de reparo continuam trabalhando na adutora localizada em área de difícil acesso. A previsão de conclusão dos trabalhos é para o início da noite desta terça-feira (23). A normalização do abastecimento de água nas regiões afetadas deve ocorrer até as 15h de quarta-feira (24). O prazo anterior era ao meio dia de hoje.
O rompimento da rede de grande porte, próxima à captação 3, no Capim Fino, foi causado por oscilações de energia no domingo (21).
Bairros afetados
As áreas que ainda enfrentam problemas no abastecimento de água são:
- Santa Terezinha
- Boa Esperança
- Parque Piracicaba
- Parque Orlanda
- Lago Azul
- Artemis
- Colinas de Piracicaba
- Javary
- Eldorado
- Taquaral
- Campos do Conde
- Cecap
- Nova Suíça
- Recanto Nova Suíça
- São Geraldo
- Alpes Suíços
- Pauliceia
- Monte Líbano
- Tatuapé
- Parque dos Eucalipto e Adjacências
Canais de Atendimento
O Semae recomenda que os moradores economizem água durante o período de instabilidade. Para acompanhar a situação do abastecimento, acesse o link semaepiracicaba.sp.gov.br e procure pela seção “Situação do Abastecimento”.
Canais de atendimento estão disponíveis para informações:
WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
Central 24h: 0800 772 9611
Telefone fixo: 115