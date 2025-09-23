24 de setembro de 2025
20 BAIRROS SEM ÁGUA

Semae diz que falta de água irá até amanhã (24); veja os locais

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Will Baldine/JP
Problema persiste desde domingo (21), por causa de queda de energia
Problema persiste desde domingo (21), por causa de queda de energia

O Semae Piracicaba informou que as equipes de reparo continuam trabalhando na adutora localizada em área de difícil acesso. A previsão de conclusão dos trabalhos é para o início da noite desta terça-feira (23). A normalização do abastecimento de água nas regiões afetadas deve ocorrer até as 15h de quarta-feira (24). O prazo anterior era ao meio dia de hoje.

O rompimento da rede de grande porte, próxima à captação 3, no Capim Fino, foi causado por oscilações de energia no domingo (21).

Bairros afetados


As áreas que ainda enfrentam problemas no abastecimento de água são:

  • Santa Terezinha
  • Boa Esperança
  • Parque Piracicaba
  • Parque Orlanda
  • Lago Azul
  • Artemis
  • Colinas de Piracicaba
  • Javary
  • Eldorado
  • Taquaral
  • Campos do Conde
  • Cecap
  • Nova Suíça
  • Recanto Nova Suíça
  • São Geraldo
  • Alpes Suíços
  • Pauliceia
  • Monte Líbano
  • Tatuapé
  • Parque dos Eucalipto e Adjacências

Canais de Atendimento

O Semae recomenda que os moradores economizem água durante o período de instabilidade. Para acompanhar a situação do abastecimento, acesse o link semaepiracicaba.sp.gov.br e procure pela seção “Situação do Abastecimento”.

Canais de atendimento estão disponíveis para informações:

WhatsApp 24h: (19) 3403-9608

Central 24h: 0800 772 9611

Telefone fixo: 115

