Corais se apresentam na ESALQ no ciclo “Cantando para os 30”

O Coral Luiz de Queiroz e o Grupo Vocal Luiz de Queiroz, ambos ligados à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), dão continuidade às comemorações de 30 anos do projeto Luzes e Vozes com mais uma edição do ciclo “Cantando para os 30”. A apresentação acontece nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Salão Nobre da Esalq, com entrada gratuita.

O evento reunirá quatro convidados: o Cantareira grupo vocal feminino, criado em 2023 por Ana Foizer com o propósito de empoderar mulheres através do canto; o Coral UCADEMP, fundado em 2000 e regido por Suelem Almeida e Isaac Almeida, que atua em Piracicaba como expressão de fé da Assembleia de Deus Madureira; o Coral Vozes do Tatuibi, reorganizado em 1995 e conduzido pelo maestro Rosivaldo Mena Peres, que trabalha repertórios sacros, eruditos e populares; e o Ensemble Allegro Vocale, grupo com mais de 12 anos de trajetória no teatro musical, dirigido por Lucas Lopes e Patricia Veiga, responsável por espetáculos como “A Família Addams” e “Mamma Mia!”.