Corais se apresentam na ESALQ no ciclo “Cantando para os 30”

O Coral Luiz de Queiroz e o Grupo Vocal Luiz de Queiroz, ambos ligados à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), dão continuidade às comemorações de 30 anos do projeto Luzes e Vozes com mais uma edição do ciclo “Cantando para os 30”. A apresentação acontece nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Salão Nobre da Esalq, com entrada gratuita.
VEJA MAIS:
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- Museu Prudente de Moraes integra a 19ª Primavera dos Museus
- 20 bairros em Piracicaba continuam sem água; SEMAE altera prazo
O evento reunirá quatro convidados: o Cantareira grupo vocal feminino, criado em 2023 por Ana Foizer com o propósito de empoderar mulheres através do canto; o Coral UCADEMP, fundado em 2000 e regido por Suelem Almeida e Isaac Almeida, que atua em Piracicaba como expressão de fé da Assembleia de Deus Madureira; o Coral Vozes do Tatuibi, reorganizado em 1995 e conduzido pelo maestro Rosivaldo Mena Peres, que trabalha repertórios sacros, eruditos e populares; e o Ensemble Allegro Vocale, grupo com mais de 12 anos de trajetória no teatro musical, dirigido por Lucas Lopes e Patricia Veiga, responsável por espetáculos como “A Família Addams” e “Mamma Mia!”.
Além da apresentação de setembro, o ciclo terá um novo encontro no dia 29 de outubro, também no Salão Nobre. As atividades fazem parte da preparação para o tradicional Encontro de Corais Luzes & Vozes da Esalq, marcado para 1º a 5 de dezembro.
Para a maestrina Cíntia Pinotti, coordenadora artística do projeto, a celebração de três décadas do evento reforça seu impacto cultural: “Estamos comemorando com muita alegria 30 anos desse evento tão especial que reúne dezenas de grupos corais de Piracicaba e região, trazendo muitas mensagens de esperança e harmonia aos coralistas, suas famílias e público em geral. Um trabalho exemplar de divulgação da cultura na universidade”.
SERVIÇO
A apresentação do ciclo “Cantando para os 30” acontece na quarta-feira (24), às 19h30, no Salão Nobre da Esalq (USP), em Piracicaba. A entrada é gratuita. A próxima edição será em 29 de outubro, no mesmo local.