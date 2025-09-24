54º Salão de Arte Contemporânea abre inscrições; saiba mais

Cada artista deve inscrever de três a cinco trabalhos, com linguagem livre, desde que sejam inéditos, de sua própria autoria e produzidos a partir de 2023.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para o 54º Salão de Arte Contemporânea (SAC). Artistas interessados em participar têm até as 23h59 do dia 20 de outubro para se inscreverem, de forma gratuita, através do formulário online disponível no link: https://forms.gle/3SU3raSBsn2RW4MZ8 .

Após a primeira fase de seleção, os trabalhos escolhidos deverão ser entregues na Pinacoteca Miguel Dutra, pessoalmente ou por remessa, entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. É importante ressaltar que as despesas de embalagem e transporte são de responsabilidade do artista.

Os artistas selecionados para a exposição deverão enviar um texto de no máximo 500 caracteres sobre a obra para o e-mail oficial da Pinacoteca (pinacoteca@piracicaba.sp.gov.br) entre os dias 17 e 21 de novembro.

Exposição e premiação

A exposição será inaugurada no dia 5 de dezembro, às 19h, na Pinacoteca Municipal, localizada no Armazém 14A do Engenho Central. A visitação ao público será de 6 de dezembro de 2025 a 8 de março de 2026, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.