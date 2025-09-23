Dia do Sorvete: veja as melhores sorveterias de Piracicaba

No Brasil, o Dia do Sorvete é comemorado em 23 de setembro, data que coincide com o início da primavera e as temperaturas mais altas, reforçando o apelo refrescante da sobremesa. A celebração foi criada em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) com o objetivo de valorizar o setor e incentivar o consumo da iguaria, que reúne milhares de empresas e movimenta a economia nacional.

O sorvete, que conquistou gerações com sua variedade de sabores e formatos, tem uma história antiga: surgido na China há mais de 4 mil anos, chegou à Europa pelas mãos de Marco Polo e, posteriormente, à França e aos Estados Unidos. No Brasil, desembarcou em 1835 no Rio de Janeiro, rapidamente conquistando a realeza e se tornando parte dos hábitos nacionais.