Dia do Sorvete: veja as melhores sorveterias de Piracicaba

No Brasil, o Dia do Sorvete é comemorado em 23 de setembro, data que coincide com o início da primavera e as temperaturas mais altas, reforçando o apelo refrescante da sobremesa. A celebração foi criada em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) com o objetivo de valorizar o setor e incentivar o consumo da iguaria, que reúne milhares de empresas e movimenta a economia nacional.
O sorvete, que conquistou gerações com sua variedade de sabores e formatos, tem uma história antiga: surgido na China há mais de 4 mil anos, chegou à Europa pelas mãos de Marco Polo e, posteriormente, à França e aos Estados Unidos. No Brasil, desembarcou em 1835 no Rio de Janeiro, rapidamente conquistando a realeza e se tornando parte dos hábitos nacionais.
Veja agora as melhores sorveterias de Piracicaba para comemorar a data!
Raio de Sol
Com duas unidades em Piracicaba — na Rua Luiz Razera, 544, no Jardim Elite, e na Rua Justo Moretti, 142, no Algodoal — a Raio de Sol se consolidou como uma das sorveterias mais tradicionais da cidade. Com fábrica própria, a marca fornece sorvetes especiais para renomados restaurantes locais, que utilizam as receitas da família Ferreira, fundadora da empresa, na criação de suas sobremesas. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, e aos fins de semana e feriados, das 10h às 20h. Saiba mais.
Massimo Gelato Piracicaba
Localizada na Rua Cristiano Cleopath, 1229, no bairro Alemães, a Massimo Gelato é parada obrigatória para quem quer celebrar o Dia do Sorvete em grande estilo. A sorveteria funciona de terça a quinta e aos domingos, das 12h às 22h, e na sexta e sábado até às 23h, fechando apenas às segundas-feiras. Para comemorar a data, a casa preparou uma promoção especial: na compra de um copinho médio ou grande, o cliente ganha um cascão. Saiba mais.
Mr. Mix Sorvetes Piracicaba
Situada na Avenida Dois Córregos, 545, no bairro Piracicamirim, a Mix Sorvetes recebe clientes todos os dias, das 11h às 22h. Para celebrar o Dia do Sorvete, a sorveteria preparou uma promoção especial: picolés de linhas selecionadas e paletas recheadas com desconto, disponíveis apenas para retirada na loja. Saiba mais.
Sorveteria Paris
Localizada na Rua Santa Cruz, 346, no bairro Alto, a Sorveteria Paris atende todos os dias, das 12h30 às 23h. Com uma variedade de sabores tradicionais e especiais, a casa é uma ótima opção para quem quer aproveitar o Dia do Sorvete em Piracicaba. Saiba mais.
Gelato Borelli Piracicaba
Com duas unidades na cidade — uma no Shopping Piracicaba e outra na Avenida Carlos Botelho, 306, no bairro São Dimas —, o Gelato Borelli recebe clientes de segunda a quinta e aos domingos, das 12h às 22h, e na sexta e sábado até às 23h. Conhecida pela qualidade de seus gelatos e pela variedade de sabores, a sorveteria é uma excelente escolha para comemorar o Dia do Sorvete. Saiba mais.
Fruta Gurt
Localizada na Avenida Carlos Botelho, 386, no bairro São Dimas, a Fruta Gurt funciona todos os dias, das 12h às 23h. A sorveteria é conhecida por suas opções refrescantes e saborosas, perfeitas para celebrar o Dia do Sorvete em Piracicaba. Saiba mais.
Sorveteria Cocão
Tradicional em Piracicaba desde 1985, a Sorveteria Cocão está localizada na Rua São João, 16, no Centro, e atende diariamente, das 13h30 às 22h. Com uma variedade de sabores clássicos e opções refrescantes, é uma excelente escolha para comemorar o Dia do Sorvete na cidade. Saiba mais.