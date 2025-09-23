Pq. do Mirante em Piracicaba sofre com abandono e perigo diário

A redação do Jornal de Piracicaba tem recebido, nas últimas semanas, diversas reclamações de moradores sobre a situação atual do Parque do Mirante, localizado na região central do município. Considerado um dos principais pontos turísticos da cidade, o local enfrenta problemas estruturais e falta de manutenção, segundo relatos encaminhados à equipe do jornal.
Saiba Mais:
- Semae diz que falta de água irá até amanhã (24); veja os locais
- Ícone de Piracicaba, WhatsApp agora tem modo Capivara; veja
Na tarde desta terça-feira (23), a reportagem esteve no local e constatou uma série de irregularidades. Entre os principais problemas estão postes tortos, muitos deles sem funcionamento, o que compromete a iluminação do espaço durante o período noturno. Também foram observadas rachaduras e danos nas paredes de estruturas internas, além de calçadas com trechos desnivelados ou quebrados, o que dificulta a circulação de pedestres.
Um buraco de grandes proporções, formado no final de 2024, ainda permanece aberto na área próxima ao mirante. Na ocasião, a Prefeitura de Piracicaba chegou a divulgar uma nota pública afirmando que tomaria as medidas necessárias para a recuperação da área. No entanto, quase um ano depois, o problema continua sem solução aparente.
Frequentadores do parque relatam que o espaço tem sido cada vez menos utilizado por moradores e turistas, justamente por causa das condições do local. Algumas pessoas ouvidas pela reportagem afirmam que já fizeram solicitações formais à prefeitura, mas não receberam retorno ou prazos sobre possíveis intervenções.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
Além dos problemas estruturais, moradores também mencionam a ausência de segurança e a falta de atividades que incentivem a visitação ao espaço, o que, segundo eles, contribui para o estado atual do parque.
O jornal continuará acompanhando o caso e atualizando as informações assim que novos posicionamentos forem divulgados.