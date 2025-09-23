Pq. do Mirante em Piracicaba sofre com abandono e perigo diário

A redação do Jornal de Piracicaba tem recebido, nas últimas semanas, diversas reclamações de moradores sobre a situação atual do Parque do Mirante, localizado na região central do município. Considerado um dos principais pontos turísticos da cidade, o local enfrenta problemas estruturais e falta de manutenção, segundo relatos encaminhados à equipe do jornal.

Na tarde desta terça-feira (23), a reportagem esteve no local e constatou uma série de irregularidades. Entre os principais problemas estão postes tortos, muitos deles sem funcionamento, o que compromete a iluminação do espaço durante o período noturno. Também foram observadas rachaduras e danos nas paredes de estruturas internas, além de calçadas com trechos desnivelados ou quebrados, o que dificulta a circulação de pedestres.