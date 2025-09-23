24 de setembro de 2025
EXPECTATIVA!

Novo filme de Star Wars já tem data de estreia nos cinemas

O Mandaloriano e Grogu, filme que dá continuidade à série de sucesso The Mandalorian, do Disney+, ganhou teaser oficial e já tem data confirmada de lançamento.
O universo de Star Wars está prestes a retornar às telonas com uma das duplas mais queridas da saga. O Mandaloriano e Grogu, filme que dá continuidade à série de sucesso The Mandalorian, do Disney+, ganhou teaser oficial e já tem data confirmada de lançamento. Será a primeira produção da franquia a estrear nos cinemas desde A Ascensão Skywalker (2019).

VEJA MAIS:

A trama: o que esperar da nova aventura galáctica

A história vai se conectar diretamente aos eventos vistos na terceira temporada de The Mandalorian. O roteiro é assinado por Dave Filoni, atual diretor criativo da Lucasfilm, e a direção fica a cargo de Jon Favreau, criador da série. A expectativa é de que a produção explore novos conflitos após a restauração dos mandalorianos, além de expandir a jornada da dupla protagonista pela galáxia.

Elenco de peso e novidades no universo Star Wars

Pedro Pascal retorna como Din Djarin, o mandaloriano caçador de recompensas que formou laços inquebráveis com Grogu. O elenco traz ainda nomes consagrados como Sigourney Weaver, Jonny Coyne e Jeremy Allen White, que dará voz a Rotta the Hutt, filho de Jabba. A promessa é de cenas intensas que devem agradar tanto aos fãs antigos quanto a um novo público.

Relembre a trajetória de The Mandalorian

A série original, disponível no Disney+, conquistou milhões de espectadores ao mostrar Din Djarin protegendo Grogu — uma criatura da mesma espécie do Mestre Yoda — enquanto enfrentava facções remanescentes do Império. Entre batalhas, dilemas morais e laços de amizade, a produção se consolidou como um dos maiores sucessos recentes do universo Star Wars.

Quando estreia O Mandaloriano e Grogu?

O filme tem lançamento mundial marcado para 21 de maio de 2026. A produção será o grande retorno da franquia aos cinemas após sete anos sem novidades nas telonas, reacendendo a expectativa dos fãs para uma nova fase da saga.

