Vereador entrega moção de aplausos à Orquestra Educacional

O vereador Marco Bicheiro (PSDB) entregou, no último domingo (14), a moção de aplausos 125/2025 em reconhecimento aos dez anos da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). A homenagem foi recebida pelo maestro Ivan Bueno durante concerto no Teatro Municipal "Dr. Losso Netto".
"Fundada em 2015, a OEP se consolida como um agente de enriquecimento cultural e social na vida das pessoas. Com vocação educacional, promove experiências e amplia o acesso à música, estimulando o aprimoramento de habilidades artísticas. Isso resulta na transformação de músicos e ouvintes", destaca o texto da moção.
Em seu discurso, o vereador ressaltou o impacto da orquestra: "Durante esses dez anos, a OEP não foi apenas um espaço de aprendizado musical; tornou-se um instrumento de transformação social, cultural e educacional. Por meio da música, centenas de jovens tiveram acesso a valores como disciplina, sensibilidade, respeito, dedicação e, acima de tudo, o trabalho em equipe. É impossível falar dessa trajetória sem reconhecer o esforço de todos os envolvidos: professores, alunos, famílias e a comunidade piracicabana. Hoje, em nome de toda a cidade, expresso nossa mais sincera gratidão".
A OEP conta atualmente com 80 integrantes, abrangendo todas as famílias de instrumentos sinfônicos. Seu repertório inclui obras da música de concerto, peças da música brasileira e trilhas sonoras de filmes e games.
À frente do conjunto está o maestro e coordenador Ivan Bueno, doutorando em música pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), mestre em música pela mesma instituição e graduado em regência coral e orquestral (2002) e em viola sinfônica (2004), também pela Unicamp. Ele participou de diversos festivais de música no Brasil, tendo regido ativamente orquestras em eventos como o Festival de Inverno de Campos do Jordão.