Nova lei de combate a adultização na internet é sancionada; veja

A nova lei exige que as empresas de tecnologia implementem mecanismos para restringir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como exploração e abuso sexual, pornografia, violência e bullying. Também inclui a proibição de material que incite automutilação e suicídio, venda de produtos ilegais e publicidade abusiva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.211 na última quinta-feira (18), estabelecendo novas regras para proteger menores de 18 anos no ambiente virtual. A legislação, publicada no Diário Oficial da União, visa combater violações graves contra crianças e adolescentes, reforçando o princípio de proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A restrição etária, segundo o projeto, deve ser feita pelos criadores de conteúdo impróprios para menores de 18 anos. O poder público poderá atuar como um regulador da verificação de idade, bem como certificar os processos e promover as soluções técnicas para que a idade do usuário seja aferida adequadamente.

Entre as principais disposições, a legislação determina a adoção de sistemas de verificação de idade confiáveis, que vão além da autodeclaração. A lei também estabelece a obrigatoriedade de vincular contas nas redes sociais com idade inferior a 16 anos a um responsável.

Supervisão dos pais

As plataformas digitais deverão oferecer ferramentas de supervisão parental com configurações de proteção máxima por padrão. Essas ferramentas permitirão o controle de comunicações, monitoramento do tempo de uso e gestão do compartilhamento de localização.