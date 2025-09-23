Piracicaba avança e se destaca entre os melhores municípios

Piracicaba registrou um salto significativo no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avançando 13 posições em relação a 2024. Com isso, a cidade ocupa agora a 17ª posição no ranking nacional e a 10ª colocação no estadual, mostrando progresso em todas as áreas avaliadas. O levantamento considera três dimensões — Instituições, Economia e Sociedade — divididas em 13 pilares e 65 indicadores, que incluem temas como educação, saúde, sustentabilidade fiscal, meio ambiente, inovação e desenvolvimento econômico.
VEJA MAIS:
- Semae diz que falta de água irá até amanhã (24); veja os locais
- VÍDEO: Vazão do Rio Piracicaba sobe após meses de seca
- Após atacar mais de 10, pitbull Apollo passa por reabilitação
Na dimensão Instituições, Piracicaba subiu para a 30ª posição nacional, um crescimento de 27 lugares. Destacam-se os pilares de sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública, com avanços de 35 e 15 posições, respectivamente, ocupando ambos a 46ª colocação.
Na dimensão Economia, todos os pilares apresentaram melhora. O município subiu 42 posições no pilar Economia, ficando em 63º lugar, avançou 8 posições em Inserção Econômica, chegando ao 42º posto, e conquistou 10 posições a mais em Inovação e Dinamismo Econômico, alcançando a 37ª posição nacional.
Já na dimensão Sociedade, o maior destaque foi no pilar Saneamento, com Piracicaba ganhando quatro posições e figurando em 26º no ranking nacional.
O estudo considerou aproximadamente 418 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes, que representam parcela significativa do PIB e da população do país. O objetivo é fornecer uma análise da gestão municipal e da qualidade de vida urbana, servindo de referência para prefeitos, gestores e vereadores na elaboração de políticas públicas.
O prefeito Helinho Zanatta comentou: “Estamos fazendo tudo o que é necessário para melhorar Piracicaba e já vemos os resultados refletidos em rankings como este. Vamos continuar trabalhando para avançar ainda mais nos próximos anos.”