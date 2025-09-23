Piracicaba avança e se destaca entre os melhores municípios

Piracicaba registrou um salto significativo no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avançando 13 posições em relação a 2024. Com isso, a cidade ocupa agora a 17ª posição no ranking nacional e a 10ª colocação no estadual, mostrando progresso em todas as áreas avaliadas. O levantamento considera três dimensões — Instituições, Economia e Sociedade — divididas em 13 pilares e 65 indicadores, que incluem temas como educação, saúde, sustentabilidade fiscal, meio ambiente, inovação e desenvolvimento econômico.

Na dimensão Instituições, Piracicaba subiu para a 30ª posição nacional, um crescimento de 27 lugares. Destacam-se os pilares de sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública, com avanços de 35 e 15 posições, respectivamente, ocupando ambos a 46ª colocação.