Após atacar mais de 10, pitbull Apollo passa por reabilitação

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o gerente do núcleo, médico veterinário Maurício Etechebere, explicou que o trabalho envolve desde atendimento clínico até recondicionamento comportamental. Segundo ele, “o objetivo principal é garantir proteção, reabilitação e adoção, além de promover a posse responsável e estruturar um atendimento público eficiente para o bem-estar animal em Piracicaba”.

O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba, vinculado à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, é responsável por acolher, tratar e reabilitar animais domésticos abandonados, vítimas de maus-tratos ou em situação de vulnerabilidade. A estrutura, localizada no bairro Jupiá, conta com canil, gatil, ambulatório, centro cirúrgico, laboratório, sala de vacinas, além do setor de adoção e do Disk Animais, voltado também a animais de grande porte.

O processo de reabilitação depende das condições em que os bichos chegam ao núcleo. Todos passam por avaliação veterinária, vacinas, microchipagem, vermifugação e, quando possível, castração. Em paralelo, é realizada a socialização — etapa essencial para que os animais recuperem a confiança no contato com pessoas e outros animais. Para casos mais delicados, com histórico de agressividade ou traumas, a recuperação pode levar meses ou até anos.

Um dos exemplos mais recentes é o do pitbull conhecido como Apollo, que ganhou repercussão após atacar mais de dez pessoas na cidade, incluindo uma criança e um homem que sofreu graves ferimentos no braço. Após os episódios, o animal foi resgatado pela Divisão de Proteção Animal e hoje está em acompanhamento.

Segundo Etechebere, Apollo recebeu tratamento médico e atualmente passa por processo de socialização. “Ele está muito bem de saúde e em adaptação comportamental. A expectativa é que, quando estiver recuperado e com comportamento controlado, possa ser disponibilizado para adoção. Mas não há prazo definido para isso”, explicou.