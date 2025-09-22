VÍDEO: Vazão do Rio Piracicaba sobe após meses de seca

O nível do rio Piracicaba apresentou elevação na tarde desta segunda-feira (22), após o forte temporal que atingiu o município. Segundo dados do SAISP (Sistema de Alerta e Inundações do Estado de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,15 metro às 15h, com uma vazão de pouco mais de 30 metros cúbicos por segundo.

O volume é superior ao registrado nas últimas semanas, período em que a cidade enfrentou uma estiagem prolongada. De acordo com registros meteorológicos, Piracicaba passou por quase 100 dias sem chuvas expressivas, o que contribuiu para que o nível do rio caísse para cerca de 80 centímetros.