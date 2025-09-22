VÍDEO: Vazão do Rio Piracicaba sobe após meses de seca

O nível do rio Piracicaba apresentou elevação na tarde desta segunda-feira (22), após o forte temporal que atingiu o município. Segundo dados do SAISP (Sistema de Alerta e Inundações do Estado de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,15 metro às 15h, com uma vazão de pouco mais de 30 metros cúbicos por segundo.
Saiba Mais:
- 20 bairros em Piracicaba continuam sem água; SEMAE altera prazo
- Chuva e vento de 95 km/h derrubam 18 árvores; há bairros sem luz
O volume é superior ao registrado nas últimas semanas, período em que a cidade enfrentou uma estiagem prolongada. De acordo com registros meteorológicos, Piracicaba passou por quase 100 dias sem chuvas expressivas, o que contribuiu para que o nível do rio caísse para cerca de 80 centímetros.
A chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira foi intensa e localizada. Além de elevar o nível do rio, provocou pontos de alagamento, queda de galhos e interrupções no trânsito em algumas vias.
A elevação do nível do rio é monitorada por órgãos ambientais e de defesa civil. Até o momento, não há registros de transbordamento ou alerta para áreas ribeirinhas, mas o acompanhamento continua devido à previsão de instabilidade nos próximos dias.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo da semana, o que pode influenciar diretamente no comportamento do rio e na vazão.
A Defesa Civil recomenda atenção de moradores em regiões próximas ao leito do rio, especialmente em casos de chuvas com grande volume em curto período.