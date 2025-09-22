24 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TEMPORAL

VÍDEO: Vazão do Rio Piracicaba sobe após meses de seca

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
O rio alcançou a marca de 1,15 metro às 15h, com uma vazão de pouco mais de 30 metros cúbicos por segundo
O rio alcançou a marca de 1,15 metro às 15h, com uma vazão de pouco mais de 30 metros cúbicos por segundo

O nível do rio Piracicaba apresentou elevação na tarde desta segunda-feira (22), após o forte temporal que atingiu o município. Segundo dados do SAISP (Sistema de Alerta e Inundações do Estado de São Paulo), o rio alcançou a marca de 1,15 metro às 15h, com uma vazão de pouco mais de 30 metros cúbicos por segundo.

Saiba Mais:

O volume é superior ao registrado nas últimas semanas, período em que a cidade enfrentou uma estiagem prolongada. De acordo com registros meteorológicos, Piracicaba passou por quase 100 dias sem chuvas expressivas, o que contribuiu para que o nível do rio caísse para cerca de 80 centímetros.

A chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira foi intensa e localizada. Além de elevar o nível do rio, provocou pontos de alagamento, queda de galhos e interrupções no trânsito em algumas vias.

A elevação do nível do rio é monitorada por órgãos ambientais e de defesa civil. Até o momento, não há registros de transbordamento ou alerta para áreas ribeirinhas, mas o acompanhamento continua devido à previsão de instabilidade nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo da semana, o que pode influenciar diretamente no comportamento do rio e na vazão.

A Defesa Civil recomenda atenção de moradores em regiões próximas ao leito do rio, especialmente em casos de chuvas com grande volume em curto período.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários