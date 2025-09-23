24 de setembro de 2025
SAÚDE

Conheça 10 alimentos que protegem o fígado e combatem a gordura

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
Inclua azeite, peixes, frutas vermelhas e vegetais na dieta para proteger o fígado.
Inclua azeite, peixes, frutas vermelhas e vegetais na dieta para proteger o fígado.

O fígado é responsável por funções essenciais do corpo, como metabolizar nutrientes, eliminar toxinas e produzir enzimas fundamentais para a digestão. Quando há acúmulo excessivo de gordura nesse órgão, surge a esteatose hepática, conhecida popularmente como fígado gorduroso. Se não for tratada, a condição pode evoluir para inflamação, fibrose e até cirrose, prejudicando significativamente a qualidade de vida.

A alimentação como aliada do fígado

Uma dieta equilibrada é decisiva para prevenir e tratar a esteatose hepática. Alimentos que auxiliam na desintoxicação, reduzem inflamação e favorecem o metabolismo das gorduras são os principais aliados. Confira a lista de dez opções recomendadas por especialistas:

  1. Azeite de oliva extravirgem – Fonte de gorduras boas e antioxidantes, ajuda a reduzir o acúmulo de gordura hepática.
  2. Peixes ricos em ômega 3 – Salmão, sardinha e atum combatem a inflamação do fígado.
  3. Vegetais crucíferos – Brócolis, couve-flor e repolho estimulam enzimas que promovem a desintoxicação.   
  4. Frutas vermelhas – Morango, amora e mirtilo contêm antioxidantes que diminuem o estresse oxidativo hepático.   
  5. Abacate – Suas gorduras saudáveis ajudam a equilibrar os níveis de gordura no fígado e protegem o coração.  
  6. Chá verde – Rico em catequinas, favorece a metabolização de gorduras e protege as células hepáticas.   
  7. Cúrcuma (açafrão-da-terra) – Possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, reforçando a saúde hepática.  
  8. Nozes e castanhas – Fonte de vitamina E e gorduras boas, auxiliam na redução da inflamação no fígado.    
  9. Alho – Estimula enzimas que eliminam toxinas e melhora a função hepática.   
  10. Aveia – Rica em fibras solúveis, diminui a absorção de gordura e colesterol, prevenindo a esteatose.

Embora nenhum alimento isolado seja capaz de reverter danos hepáticos, escolhas conscientes na alimentação podem gerar efeitos significativos. Reduzir açúcares refinados, bebidas alcoólicas e ultraprocessados é essencial para manter o fígado saudável.

