Conheça 10 alimentos que protegem o fígado e combatem a gordura

O fígado é responsável por funções essenciais do corpo, como metabolizar nutrientes, eliminar toxinas e produzir enzimas fundamentais para a digestão. Quando há acúmulo excessivo de gordura nesse órgão, surge a esteatose hepática, conhecida popularmente como fígado gorduroso. Se não for tratada, a condição pode evoluir para inflamação, fibrose e até cirrose, prejudicando significativamente a qualidade de vida.
VEJA MAIS:
- Dia do Sorvete: veja as melhores sorveterias de Piracicaba
- ANVISA proíbe venda de remédios de cannabis e outros itens; Veja
- 38 marcas de azeite foram proibidas no Brasil; veja a lista
A alimentação como aliada do fígado
Uma dieta equilibrada é decisiva para prevenir e tratar a esteatose hepática. Alimentos que auxiliam na desintoxicação, reduzem inflamação e favorecem o metabolismo das gorduras são os principais aliados. Confira a lista de dez opções recomendadas por especialistas:
- Azeite de oliva extravirgem – Fonte de gorduras boas e antioxidantes, ajuda a reduzir o acúmulo de gordura hepática.
- Peixes ricos em ômega 3 – Salmão, sardinha e atum combatem a inflamação do fígado.
- Vegetais crucíferos – Brócolis, couve-flor e repolho estimulam enzimas que promovem a desintoxicação.
- Frutas vermelhas – Morango, amora e mirtilo contêm antioxidantes que diminuem o estresse oxidativo hepático.
- Abacate – Suas gorduras saudáveis ajudam a equilibrar os níveis de gordura no fígado e protegem o coração.
- Chá verde – Rico em catequinas, favorece a metabolização de gorduras e protege as células hepáticas.
- Cúrcuma (açafrão-da-terra) – Possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, reforçando a saúde hepática.
- Nozes e castanhas – Fonte de vitamina E e gorduras boas, auxiliam na redução da inflamação no fígado.
- Alho – Estimula enzimas que eliminam toxinas e melhora a função hepática.
- Aveia – Rica em fibras solúveis, diminui a absorção de gordura e colesterol, prevenindo a esteatose.
Embora nenhum alimento isolado seja capaz de reverter danos hepáticos, escolhas conscientes na alimentação podem gerar efeitos significativos. Reduzir açúcares refinados, bebidas alcoólicas e ultraprocessados é essencial para manter o fígado saudável.