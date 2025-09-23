Conheça 10 alimentos que protegem o fígado e combatem a gordura

O fígado é responsável por funções essenciais do corpo, como metabolizar nutrientes, eliminar toxinas e produzir enzimas fundamentais para a digestão. Quando há acúmulo excessivo de gordura nesse órgão, surge a esteatose hepática, conhecida popularmente como fígado gorduroso. Se não for tratada, a condição pode evoluir para inflamação, fibrose e até cirrose, prejudicando significativamente a qualidade de vida.

A alimentação como aliada do fígado

Uma dieta equilibrada é decisiva para prevenir e tratar a esteatose hepática. Alimentos que auxiliam na desintoxicação, reduzem inflamação e favorecem o metabolismo das gorduras são os principais aliados. Confira a lista de dez opções recomendadas por especialistas: