ANVISA proíbe venda de remédios de cannabis e outros itens; Veja

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (22) a suspensão da comercialização, distribuição e uso de diversos medicamentos e suplementos alimentares considerados irregulares ou falsificados. A medida abrange produtos que apresentam riscos à saúde dos consumidores e não atendem aos padrões exigidos pela legislação sanitária.

VEJA MAIS:

Medicamentos e suplementos proibidos

Entre os produtos afetados pela decisão da Anvisa, destacam-se:

Derivados de cannabis da marca Forest Medical: Fabricados pela empresa Korasana, esses produtos não possuem registro válido no Brasil e a empresa não possui autorização de funcionamento.

Fabricados pela empresa Korasana, esses produtos não possuem registro válido no Brasil e a empresa não possui autorização de funcionamento. Anestésico Cloridrato de Lidocaína (lote 24051093): Fabricado pela Hypofarma, este lote foi suspenso após a detecção de corpo estranho em unidades do produto.

Fabricado pela Hypofarma, este lote foi suspenso após a detecção de corpo estranho em unidades do produto. Suplementos alimentares das marcas Lipoless e Amazon: Incluindo produtos como Seca Barriga Amazon, Amazon Intense, Amazon Slim Green, Amazon Slim Plus, Amazon Slim Detox e Amazon Redufine.

Incluindo produtos como Seca Barriga Amazon, Amazon Intense, Amazon Slim Green, Amazon Slim Plus, Amazon Slim Detox e Amazon Redufine. Sal de Uvas Picot: Fabricado pela Rb Salute México S.A. de C.V., este produto foi proibido devido à falta de registro e autorização de funcionamento da empresa.

Fabricado pela Rb Salute México S.A. de C.V., este produto foi proibido devido à falta de registro e autorização de funcionamento da empresa. NCTF 135 HA (lote 2705071464): Utilizado em procedimentos estéticos, este lote foi identificado como falsificado, com embalagens e rótulos diferentes do produto original.

Utilizado em procedimentos estéticos, este lote foi identificado como falsificado, com embalagens e rótulos diferentes do produto original. Enhertu (lote 412208): Medicamento indicado para tratamento de câncer de mama, este lote foi identificado como falsificado, com frascos e rótulos diferentes do produto original.

Riscos à saúde e orientações