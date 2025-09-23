24 de setembro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
FALSIFICADOS

ANVISA proíbe venda de remédios de cannabis e outros itens; Veja

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis sem registro no Brasil.
Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis sem registro no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (22) a suspensão da comercialização, distribuição e uso de diversos medicamentos e suplementos alimentares considerados irregulares ou falsificados. A medida abrange produtos que apresentam riscos à saúde dos consumidores e não atendem aos padrões exigidos pela legislação sanitária.

VEJA MAIS:

Medicamentos e suplementos proibidos

Entre os produtos afetados pela decisão da Anvisa, destacam-se:

  • Derivados de cannabis da marca Forest Medical: Fabricados pela empresa Korasana, esses produtos não possuem registro válido no Brasil e a empresa não possui autorização de funcionamento.
  • Anestésico Cloridrato de Lidocaína (lote 24051093): Fabricado pela Hypofarma, este lote foi suspenso após a detecção de corpo estranho em unidades do produto.
  • Suplementos alimentares das marcas Lipoless e Amazon: Incluindo produtos como Seca Barriga Amazon, Amazon Intense, Amazon Slim Green, Amazon Slim Plus, Amazon Slim Detox e Amazon Redufine.
  • Sal de Uvas Picot: Fabricado pela Rb Salute México S.A. de C.V., este produto foi proibido devido à falta de registro e autorização de funcionamento da empresa.
  • NCTF 135 HA (lote 2705071464): Utilizado em procedimentos estéticos, este lote foi identificado como falsificado, com embalagens e rótulos diferentes do produto original.
  • Enhertu (lote 412208): Medicamento indicado para tratamento de câncer de mama, este lote foi identificado como falsificado, com frascos e rótulos diferentes do produto original.

Riscos à saúde e orientações

A Anvisa alerta que o uso de produtos sem registro ou falsificados não oferece garantias de qualidade, segurança ou eficácia. Portanto, é fundamental que os consumidores evitem a utilização desses produtos e, em caso de dúvida, consultem um profissional de saúde.

Para garantir a segurança e a saúde da população, a Anvisa reforça a importância de adquirir medicamentos e suplementos apenas em estabelecimentos autorizados e com produtos devidamente registrados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários