38 marcas de azeite foram proibidas no Brasil; veja a lista

As autoridades de saúde e agricultura do Brasil emitiram mais de 70 medidas proibitivas contra marcas de azeite nos últimos dois anos. Ações do Ministério da Agricultura (Mapa) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) resultaram na proibição total de produtos ou na interdição de lotes por conta de fraudes, adulterações e irregularidades sanitárias.

VEJA MAIS:



O aumento nas fraudes coincide com a elevação de quase 50% no preço do azeite entre 2023 e 2024, resultado de secas na Europa, a principal região produtora.

Marcas proibidas