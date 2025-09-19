19 bairros de Piracicaba têm problema; veja quando volta

As falhas de energia provocaram instabilidade nas unidades de captação no Rio Corumbataí e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A variação na pressão da rede de distribuição resultou no rompimento de uma adutora de grande porte em uma área de mata, sobre um pequeno córrego.

O fornecimento de água em grande parte de Piracicaba está comprometido devido a falhas constantes no fornecimento de energia elétrica no último domingo (21). O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) informou que as oscilações de tensão, causadas pela concessionária CPFL Paulista, afetaram a produção e a distribuição de água em toda a Região Norte da cidade.

Em resposta, as equipes do Semae acionaram a CPFL, solicitando a resolução imediata das oscilações e esclarecimentos sobre a situação das redes de energia que abastecem as unidades da autarquia. Por volta das 20h, as equipes iniciaram o isolamento da área do rompimento e a redução da vazão para minimizar os impactos no abastecimento.

Previsão de normalização

O Semae anunciou que o reparo definitivo na rede será realizado na manhã desta segunda-feira (22). A expectativa é que o abastecimento seja retomado em sua capacidade total, com a normalização dos serviços prevista para a tarde de segunda, a partir das 18h.

A autarquia pede a compreensão da população e recomenda que os moradores que possuem caixas d'água usem o recurso de forma consciente até que a rede seja completamente restabelecida.