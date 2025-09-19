19 bairros de Piracicaba têm problema; veja quando volta

O fornecimento de água em grande parte de Piracicaba está comprometido devido a falhas constantes no fornecimento de energia elétrica no último domingo (21). O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) informou que as oscilações de tensão, causadas pela concessionária CPFL Paulista, afetaram a produção e a distribuição de água em toda a Região Norte da cidade.
As falhas de energia provocaram instabilidade nas unidades de captação no Rio Corumbataí e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A variação na pressão da rede de distribuição resultou no rompimento de uma adutora de grande porte em uma área de mata, sobre um pequeno córrego.
Em resposta, as equipes do Semae acionaram a CPFL, solicitando a resolução imediata das oscilações e esclarecimentos sobre a situação das redes de energia que abastecem as unidades da autarquia. Por volta das 20h, as equipes iniciaram o isolamento da área do rompimento e a redução da vazão para minimizar os impactos no abastecimento.
Previsão de normalização
O Semae anunciou que o reparo definitivo na rede será realizado na manhã desta segunda-feira (22). A expectativa é que o abastecimento seja retomado em sua capacidade total, com a normalização dos serviços prevista para a tarde de segunda, a partir das 18h.
A autarquia pede a compreensão da população e recomenda que os moradores que possuem caixas d'água usem o recurso de forma consciente até que a rede seja completamente restabelecida.
Para mais informações sobre as áreas afetadas, a população pode consultar a página "Situação do Abastecimento" no site do Semae.