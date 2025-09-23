24 de setembro de 2025
Semae diz que falta de água vai até 12h: veja bairros afetados

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Arquivo/JP
Instabilidade persiste desde domingo (21)
Instabilidade persiste desde domingo (21)

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) informou que a instabilidade persiste desde domingo (21), após falhas na energia elétrica causarem o rompimento de uma rede de grande porte perto da captação 3, no Capim Fino.

VEJA MAIS:

Equipes técnicas trabalham no local desde a manhã de segunda-feira (22) para reparar os danos. A previsão é que a conclusão dos trabalhos ocorra até as 12h desta terça-feira (23).

Bairros afetados

As áreas com instabilidade no abastecimento incluem:

  1. Santa Terezinha
  2. Boa Esperança
  3. Parque Piracicaba
  4. Parque Orlanda
  5. Lago Azul
  6. Artemis
  7. Colinas de Piracicaba
  8. Javary
  9. Eldorado
  10. Taquaral
  11. Campos do Conde
  12. Cecap
  13. Nova Suíça
  14. Recanto Nova Suíça
  15. São Geraldo
  16. Alpes Suíços
  17. Pauliceia
  18. Monte Líbano
  19. Tatuapé
  20. Parque dos Eucaliptos e áreas próximas

Serviço e informações

Para acompanhar a situação do abastecimento, os moradores podem acessar o site do Semae de Piracicaba em semaepiracicaba.sp.gov.br e buscar a seção “Situação do Abastecimento”.

Canais de atendimento também estão disponíveis:

WhatsApp 24h: (19) 3403-9608

Central 24h: 0800 772 9611

Telefone fixo: 115

