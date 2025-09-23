Semae diz que falta de água vai até 12h: veja bairros afetados

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) informou que a instabilidade persiste desde domingo (21), após falhas na energia elétrica causarem o rompimento de uma rede de grande porte perto da captação 3, no Capim Fino.

Equipes técnicas trabalham no local desde a manhã de segunda-feira (22) para reparar os danos. A previsão é que a conclusão dos trabalhos ocorra até as 12h desta terça-feira (23).

Bairros afetados