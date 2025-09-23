Semae diz que falta de água vai até 12h: veja bairros afetados

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) informou que a instabilidade persiste desde domingo (21), após falhas na energia elétrica causarem o rompimento de uma rede de grande porte perto da captação 3, no Capim Fino.
Equipes técnicas trabalham no local desde a manhã de segunda-feira (22) para reparar os danos. A previsão é que a conclusão dos trabalhos ocorra até as 12h desta terça-feira (23).
Bairros afetados
As áreas com instabilidade no abastecimento incluem:
- Santa Terezinha
- Boa Esperança
- Parque Piracicaba
- Parque Orlanda
- Lago Azul
- Artemis
- Colinas de Piracicaba
- Javary
- Eldorado
- Taquaral
- Campos do Conde
- Cecap
- Nova Suíça
- Recanto Nova Suíça
- São Geraldo
- Alpes Suíços
- Pauliceia
- Monte Líbano
- Tatuapé
- Parque dos Eucaliptos e áreas próximas
Serviço e informações
Para acompanhar a situação do abastecimento, os moradores podem acessar o site do Semae de Piracicaba em semaepiracicaba.sp.gov.br e buscar a seção “Situação do Abastecimento”.
Canais de atendimento também estão disponíveis:
WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
Central 24h: 0800 772 9611
Telefone fixo: 115