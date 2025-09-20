20 bairros em Piracicaba continuam sem água; SEMAE altera prazo

O Semae de Piracicaba informou que diversas regiões do município continuam com instabilidade no abastecimento de água desde domingo (21), após falhas no fornecimento de energia elétrica provocarem o rompimento de uma rede de grande porte nas proximidades da captação 3 (Capim Fino), localizada em área de difícil acesso.

Equipes técnicas atuam desde a manhã de segunda-feira (22) para reparar os danos e restabelecer o sistema. A estimativa é que os trabalhos avancem durante a madrugada, com conclusão prevista para terça-feira (23).