20 bairros em Piracicaba continuam sem água; SEMAE altera prazo

O Semae de Piracicaba informou que diversas regiões do município continuam com instabilidade no abastecimento de água desde domingo (21), após falhas no fornecimento de energia elétrica provocarem o rompimento de uma rede de grande porte nas proximidades da captação 3 (Capim Fino), localizada em área de difícil acesso.
Equipes técnicas atuam desde a manhã de segunda-feira (22) para reparar os danos e restabelecer o sistema. A estimativa é que os trabalhos avancem durante a madrugada, com conclusão prevista para terça-feira (23).
O restabelecimento do fornecimento de água será feito de forma gradual, com normalização prevista para o período da tarde de terça-feira.
Veja a lista dos bairros que ainda estão sem água:
As regiões afetadas incluem os bairros: Santa Terezinha, Boa Esperança, Parque Piracicaba, Parque Orlanda, Lago Azul, Artemis, Colinas de Piracicaba, Javary, Eldorado, Taquaral, Campos do Conde, Cecap, Nova Suíça, Recanto Nova Suíça, São Geraldo, Alpes Suíços, Pauliceia, Monte Líbano, Tatuapé, Parque dos Eucaliptos e áreas próximas.
A autarquia pede a compreensão dos moradores neste período e recomenda a economia de água para aqueles que possuem reservação para assim manter o abastecimento interno até a normalização da rede.
Na página do site Semae Piracicaba, em “Situação do Abastecimento”, é possível conferir regiões que podem ser afetadas pela recuperação dos reservatórios, manutenções programadas ou emergenciais no link https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br.
Os moradores também podem entrar em contato com a autarquia pelos canais de atendimento: WhatsApp 24h (19) 3403-9608; Central 24h 0800 772 9611 ou disque 115 (somente telefone fixo).