Homem leva 46 picadas de abelhas e desmaia em Piracicaba

Uma tarde tranquila em um parque do bairro Piracicamirim, em Piracicaba, transformou-se em cenário de desespero e pânico coletivo neste domingo (21).
Um forte vendaval derrubou o galho de uma árvore que abrigava uma colmeia, provocando um ataque de abelhas contra visitantes do espaço. Entre as vítimas, um homem de 46 anos levou impressionantes 46 picadas e chegou a desmaiar ao procurar ajuda médica. Uma criança e uma funcionária do parque também foram atacadas, aumentando o clima de apreensão.
Testemunhas relataram cenas de correria e gritos, enquanto as pessoas tentavam se proteger das abelhas que se espalharam de forma descontrolada após a queda da colmeia. "Parecia um ataque sem fim, as abelhas vinham de todos os lados", contou uma frequentadora que presenciou o momento.
A área foi imediatamente isolada, e o parque precisou ser fechado às pressas. Profissionais especializados foram acionados e conseguiram remover a colmeia, evitando que outras pessoas fossem atacadas.
As vítimas foram socorridas em uma unidade de saúde da região. O homem, em estado mais delicado, perdeu os sentidos ao chegar à unidade de saúde, mas foi estabilizado.
O caso acendeu um alerta sobre os riscos naturais em áreas de lazer, especialmente durante períodos de ventos fortes. Apesar do susto, nenhuma das vítimas corre risco de morte.