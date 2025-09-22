Homem leva 46 picadas de abelhas e desmaia em Piracicaba

Um forte vendaval derrubou o galho de uma árvore que abrigava uma colmeia, provocando um ataque de abelhas contra visitantes do espaço. Entre as vítimas, um homem de 46 anos levou impressionantes 46 picadas e chegou a desmaiar ao procurar ajuda médica. Uma criança e uma funcionária do parque também foram atacadas, aumentando o clima de apreensão.

Uma tarde tranquila em um parque do bairro Piracicamirim, em Piracicaba, transformou-se em cenário de desespero e pânico coletivo neste domingo (21).

Testemunhas relataram cenas de correria e gritos, enquanto as pessoas tentavam se proteger das abelhas que se espalharam de forma descontrolada após a queda da colmeia. "Parecia um ataque sem fim, as abelhas vinham de todos os lados", contou uma frequentadora que presenciou o momento.

A área foi imediatamente isolada, e o parque precisou ser fechado às pressas. Profissionais especializados foram acionados e conseguiram remover a colmeia, evitando que outras pessoas fossem atacadas.

As vítimas foram socorridas em uma unidade de saúde da região. O homem, em estado mais delicado, perdeu os sentidos ao chegar à unidade de saúde, mas foi estabilizado.