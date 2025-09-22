Câmara de Piracicaba discute apoio a mães solo e alunos com TEA

O projeto de lei 219/2025, do vereador Edson Bertaia (MDB), cria o programa “Mãe Acolhida”, destinado a oferecer suporte psicológico, social e educativo a mulheres responsáveis sozinhas pelo cuidado de filhos menores ou dependentes. A proposta prevê grupos de apoio, oficinas e palestras sobre direitos sociais, inclusão no mercado de trabalho, planejamento familiar e orientação sobre programas sociais municipais, estaduais e federais.

A Câmara Municipal de Piracicaba realiza nesta segunda-feira (22), a partir das 19h, a 52ª Reunião Ordinária, com 29 proposituras na pauta. Entre os destaques estão dois projetos de lei em primeira discussão voltados a apoio a mães solo e à inclusão de alunos com transtorno do espectro autista (TEA).

Já o projeto de lei 221/2025, de Rerlison Rezende (PSDB), propõe a criação do selo “Escola Amiga do Autismo”, que reconhece instituições privadas que promovam ações efetivas de inclusão de alunos com TEA. O selo será concedido a escolas que garantirem matrícula e permanência de estudantes com TEA, infraestrutura acessível, profissionais capacitados, práticas pedagógicas adaptadas e ações de sensibilização da comunidade escolar sobre neurodiversidade.

A pauta da sessão ainda inclui cinco projetos de lei, dois projetos de decreto legislativo, cinco moções e 16 requerimentos. Entre os projetos em segunda discussão está o 303/2025, do Executivo, que permite convênios com entidades de servidores para descontos em folha. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu parecer contrário ao projeto 28/2025, que propõe a criação do “Espaço Turístico Gastronômico a Céu Aberto Aldano Benetton Filho”.

Entre as moções, destaca-se a 246/2025, de Pedro Kawai (PSDB), que apoia a PEC 44/2024, destinada a destinar 3% das emendas parlamentares a atividades esportivas. Já os requerimentos questionam o funcionamento do posto de Saúde da Família do bairro Paineiras, multas por videomonitoramento, fiscalização por radares e o cancelamento da licitação de uma escola no bairro Santana.