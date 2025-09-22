Outubro Rosa na Acipi terá palestras e ação de doação de cabelo

Outubro é o mês em que o rosa ganha força para reforçar a importância de cuidar da saúde da mulher. Dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama, o Conselho da Mulher Empresária (CME) da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) realiza o 119º Encontro da Mulher Empresária – especial Boa Noite Outubro Rosa – Saúde: direito de todos, no dia 1º de outubro, às 19 horas, no auditório da entidade. Gratuito, o encontro reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde para uma noite de informação e acolhimento.
VEJA MAIS:
- Piracicaba amanhece com chuva nesta segunda-feira (22)
- Primavera chega com a esperança de chuva em Piracicaba e região
- Mercadão: após dois meses, lojistas ainda aguardam respostas
A programação contará com as palestras do médico ginecologista Sérgio Bruno Barbosa, especializado em Oncologia Ginecológica e Mastologia; da médica oncologista Alice Helena Garcia; e da advogada Lenita Davanzo, que também é paciente oncológica e trará reflexões sobre os direitos das mulheres com câncer, além de compartilhar sua experiência pessoal.
Segundo a coordenadora do CME Acipi, Silvanete Neves, o evento busca trazer informação de qualidade de forma sensível. “Mais uma vez a Acipi abre suas portas para discutir um tema tão importante, com uma abordagem sem traumas, acolhedora e focada na conscientização. Queremos convidar para uma noite muito especial, de informação e empatia”, destaca.
O encontro é gratuito e aberto ao público. As inscrições não têm custo, mas os participantes são convidados a colaborar com o ingresso solidário, doando um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Piracicaba.
Cabelovers transforma mechas em autoestima
No dia 13 de outubro, das 9 às 17 horas, ocorre a quarta edição do Cabelovers, ação que promove cortes gratuitos de cabelo para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico. A iniciativa acontece na sede da Acipi e é aberta ao público. Mulheres, homens e crianças podem participar, doando mechas a partir de 15 centímetros.
Para a coordenadora do CME, Silvanete Neves, o projeto representa solidariedade e esperança. “Queremos que esse seja um dia de empatia, onde cada doação represente um gesto de acolhimento para alguém que enfrenta o câncer”, afirma.
Idealizado pela cabeleireira Valéria Aleoni, o Cabelovers nasceu a partir de uma experiência em seu salão, quando uma cliente em tratamento raspou os cabelos e inspirou a transformação da vivência em algo positivo. Hoje, o projeto cresceu com novas parcerias e já ajudou diversas pacientes a recuperarem autoestima. Nesta edição, Valéria contará com o apoio da cabeleireira Adriana Balarim, especialista em noivas, cortes e loiros.
Além das doações feitas durante o evento, o Cabelovers recebe mechas ao longo de todo o ano. Para participar da ação do dia 13, é necessário agendar atendimento entre os dias 22 de setembro e 10 de outubro, pelo telefone (19) 3417-1766, ramais 2704 ou 2717, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
SERVIÇO
O Boa Noite Outubro Rosa – 119º Encontro da Mulher Empresária da Acipi acontece no dia 1º de outubro, às 19 horas, no auditório da entidade (Rua Prudente de Moraes, 459). As inscrições serão abertas em breve. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @acipipiracicaba ou WhatsApp (19) 9.7122-5124.
O 4º Cabelovers Acipi será no dia 13 de outubro, das 9 às 17 horas, também na sede da Acipi. Mulheres, homens e crianças podem doar mechas a partir de 15 centímetros, de qualquer tipo de cabelo, com ou sem química. O agendamento deve ser feito de 22 de setembro a 10 de outubro, pelo telefone (19) 3417-1766, ramais 2704 ou 2717, no horário comercial.