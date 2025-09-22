Outubro Rosa na Acipi terá palestras e ação de doação de cabelo

A programação contará com as palestras do médico ginecologista Sérgio Bruno Barbosa, especializado em Oncologia Ginecológica e Mastologia; da médica oncologista Alice Helena Garcia; e da advogada Lenita Davanzo, que também é paciente oncológica e trará reflexões sobre os direitos das mulheres com câncer, além de compartilhar sua experiência pessoal.

Outubro é o mês em que o rosa ganha força para reforçar a importância de cuidar da saúde da mulher. Dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama, o Conselho da Mulher Empresária (CME) da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) realiza o 119º Encontro da Mulher Empresária – especial Boa Noite Outubro Rosa – Saúde: direito de todos, no dia 1º de outubro, às 19 horas, no auditório da entidade. Gratuito, o encontro reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde para uma noite de informação e acolhimento.

Segundo a coordenadora do CME Acipi, Silvanete Neves, o evento busca trazer informação de qualidade de forma sensível. “Mais uma vez a Acipi abre suas portas para discutir um tema tão importante, com uma abordagem sem traumas, acolhedora e focada na conscientização. Queremos convidar para uma noite muito especial, de informação e empatia”, destaca.

O encontro é gratuito e aberto ao público. As inscrições não têm custo, mas os participantes são convidados a colaborar com o ingresso solidário, doando um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Piracicaba.

Cabelovers transforma mechas em autoestima

No dia 13 de outubro, das 9 às 17 horas, ocorre a quarta edição do Cabelovers, ação que promove cortes gratuitos de cabelo para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico. A iniciativa acontece na sede da Acipi e é aberta ao público. Mulheres, homens e crianças podem participar, doando mechas a partir de 15 centímetros.