VÍDEO: Criminoso é preso após roubo de moto BMW em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O homem foi preso e a motocicleta apreendida pela Polícia Militar.
  A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de sexta-feira (19), um homem acusado de roubo no bairro Jardim Paineiras, em Piracicaba.

A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições, roupas usadas no crime e na recuperação de uma motocicleta de luxo, modelo BMW S1000/RR, avaliada em alto valor de mercado.

Segundo a PM, o crime ocorreu quando dois suspeitos em uma Honda Titan abordaram a vítima e levaram a BMW. Com apoio do sistema de monitoramento da prefeitura, os policiais identificaram a moto usada no assalto e chegaram a uma residência onde localizaram um dos autores. O suspeito confessou participação e revelou o paradeiro da arma utilizada, além do local onde a motocicleta roubada estava escondida em um canavial. O veículo foi recuperado e colocado à disposição da autoridade policial.

O criminoso foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada e permaneceu detido à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando para identificar e prender o segundo envolvido no roubo.

