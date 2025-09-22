Piracicaba e região abrem 1,4 mil vagas de emprego; veja a lista

A região de Piracicaba inicia nesta segunda-feira (22), com 1443 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).

Piracicaba

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba divulgou a abertura de 27 vagas diferentes. Para se candidatar a uma das posições, os interessados devem enviar um e-mail para cat@piracicaba.sp.gov.br, informando no corpo da mensagem o cargo desejado.