Piracicaba e região abrem 1,4 mil vagas de emprego; veja a lista

A região de Piracicaba inicia nesta segunda-feira (22), com 1443 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba divulgou a abertura de 27 vagas diferentes. Para se candidatar a uma das posições, os interessados devem enviar um e-mail para cat@piracicaba.sp.gov.br, informando no corpo da mensagem o cargo desejado.
É necessário anexar ao e-mail cópias do RG, CPF e comprovantes que atestem o cumprimento dos requisitos exigidos pelo empregador. Os detalhes sobre os critérios de cada vaga podem ser consultados no Painel de Vagas do CAT. O CAT atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para quem precisar de mais informações. Confira as oportunidades.
Administrativo e Atendimento
- Aprendiz Assistente Administrativo
- Atendente de Conveniência
- Atendente de Gelateria (vaga temporária de 90 dias)
- Atendente de Loja
- Operador de Caixa e Comercial
Construção Civil e Manutenção
- Ajudante de Marcenaria
- Encanador
- Pedreiro
- Pintor de Obras
- Soldador TIG
- Técnico em Manutenção de Equipamentos Médicos
- Torneiro Ferramenteiro
Industrial e Logística
- Ajudante de Produção
- Auxiliar de Instalação e Montagem
- Auxiliar de Operações Logísticas (vaga temporária de 180 dias)
- Operador de Mini Carregadeira
- Mecânico
Vendas e Comercial
- Consultor Comercial
- Vendedor(a) Externo
- Vendedor(a)
- Vendedor(a) com inglês fluente
Outras Áreas
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Enfermagem
- Auxiliar de Suporte a TI
- Caseiro (inclui alojamento)
- Empregada Doméstica
- Motorista
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira anunciou a disponibilidade de 26 vagas de emprego em diferentes funções. As oportunidades abrangem os setores de comércio e indústria.
Os interessados podem se candidatar acessando o site do PAT e se cadastrando na aba "cadastro de currículos". O atendimento presencial do PAT de Limeira funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O PAT de Limeira tem vagas disponíveis em diferentes áreas.
Confira as oportunidades:
- Inspetor de Qualidade
- Auxiliar de Linha de Produção (Aceita PcD)
- Controlador de Acesso (Aceita PcD)
- Cuidadora Residente Substituta
- Auxiliar de Limpeza
- Controlador de Acesso Balanceiro
- Operador de Caixa
- Mecânico de Refrigeração e Climatização
- Mecânico de Automóvel
- Auxiliar de Produção
- Vendedor Externo
- Vigia (Aceita PcD)
- Assistente de Casa Lar (Aceita PcD)
- Vendedor
- Cozinheiro de Restaurante
- Jardineiro
- Modelador (Aceita PcD)
- Laboratorista
- Atendente de Lanchonete
- Auxiliar de Cozinha
- Faxineiro
- Auxiliar de Farmácia III (Aceita PcD)
- Pintor de Obras
- Motorista
- Auxiliar de Carregador
- Vendedor Varejista
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 13 vagas abertas em diferentes áreas. Para se candidatar, os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:
- RG e CPF (ou CNH atualizada)
- Carteira de Trabalho
- PIS ativo ou Cartão Cidadão
- Comprovante de endereço recente
- Currículo atualizado
O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
Para mais informações, é possível entrar em contato com o PAT de São Pedro pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas pode ser consultada no site do PAT de São Pedro. Confira as vagas:
- Ajudante Geral
- Analista de Recursos Humanos
- Balconista de Padaria
- Caseiro
- Consultor de Vendas
- Empregada Doméstica
- Faxineiro
- Líder de Loja
- Motorista de Caminhão
- Operador de Caixa Júnior
- Padeiro Confeiteiro
- Piscineiro
- Recepcionista de Hotel - Folguista
Saltinho
A Prefeitura de Saltinho divulgou nesta semana 4 oportunidades. Para se inscrever acesse o site da administração da cidade na aba "Balcão de Empregos". Confira as vagas:
- Motorista
- Expedidor de Mercadorias
- Conferente de Mercadorias
- Controlador de Acesso
Santa Bárbara d'Oeste
O "Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste" anunciou que tem 1.373 vagas de emprego abertas, distribuídas em 259 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos com diversos níveis de escolaridade, de alfabetizados a profissionais com graduação, e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com seu nome completo, CPF, RG e currículo. É fundamental que você mencione o nome da vaga de interesse no assunto do e-mail.
Outra opção é se candidatar pessoalmente na unidade, que fica na Rua do Ósmio, nº 975, na Villa Multimall. Para o atendimento presencial, leve seu RG, CPF e Carteira de Trabalho. O local funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h.
A lista completa das vagas pode ser conferida no site do "Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste".