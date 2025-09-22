Piracicaba amanhece com chuva nesta segunda-feira (22)

De acordo com o Cepagri/Unicamp (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), a mudança no tempo já era esperada entre domingo (21) e hoje. A previsão indica pancadas de chuva mais intensas ao longo desta segunda-feira, com manhã chuvosa, tarde de instabilidade e possibilidade de temporal à noite. A temperatura varia entre 21°C e 29°C.

Piracicaba amanheceu nesta segunda-feira (22) com chuva e trovoadas, após semanas de tempo seco. A instabilidade marca a chegada de uma frente fria à Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) e renova as esperanças de que a Primavera traga mais alívio para o clima quente e seco.

Para terça-feira (23), quando a Primavera começa oficialmente no Brasil, o cenário será diferente: a previsão é de sol com muitas nuvens e temperaturas mais amenas, entre 17°C e 26°C, além de alerta para declínio nos termômetros.

Apesar do alívio desta segunda, especialistas alertam que as chuvas ainda não serão regulares. Segundo o Cepagri, a normalidade da estação chuvosa deve ocorrer apenas a partir de novembro. Até lá, a previsão é de períodos alternados entre calor, tempo seco e pancadas isoladas.

No calendário climático, a Primavera vai até 21 de dezembro e é marcada pelo aumento gradual das temperaturas, maior incidência de chuvas no Sudeste e dias mais longos. Em Piracicaba, além do esperado retorno das precipitações, a estação também colore a cidade com a floração de ipês, manacás e outras espécies.