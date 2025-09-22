Prefeitura recebe inscrições para estágio até terça-feira (23)

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), recebe até às 12h desta terça-feira (23) as inscrições para o processo seletivo on-line de formação de cadastro reserva de estágio para estudantes de nível superior.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do CIEE, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Além da inscrição, os candidatos precisam realizar uma prova online composta por 10 questões de múltipla escolha.