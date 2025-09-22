24 de setembro de 2025
OPORTUNIDADES

Prefeitura recebe inscrições para estágio até terça-feira (23)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JP
Oportunidade de estágio na Prefeitura para estudantes de graduação em diversas áreas.
A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), recebe até às 12h desta terça-feira (23) as inscrições para o processo seletivo on-line de formação de cadastro reserva de estágio para estudantes de nível superior.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do CIEE, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Além da inscrição, os candidatos precisam realizar uma prova online composta por 10 questões de múltipla escolha.

O estágio oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 1.600. Podem participar estudantes a partir de 16 anos, regularmente matriculados desde o primeiro semestre em instituições públicas ou privadas. As vagas são para os cursos de Educação Física (Licenciatura), Artes Visuais, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Arquivologia, Ciências Políticas e Geografia.

A carga horária será de 30 horas semanais, até seis horas por dia, em dias definidos pelo departamento ou secretaria responsável. A publicação da classificação definitiva está prevista para 20 de outubro.

