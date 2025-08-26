Cedan apresenta espetáculo Carmen no Teatro do Engenho

Com coreografia de Daniela Severian e direção artística de Camilla Pupa, e espetáculo é inspirado no romance Carmen, de Prosper Mérimée (1845), e na ópera homônima, escrita pelos libretistas Henri Meilhac e Ludovic Halévy. Severian apresenta uma releitura da história a partir de sua perspectiva, mesclando dança clássica e contemporânea, ao som da música de Georges Bizet.

A Companhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan) apresenta na quarta (27) e quinta-feira (28), às 20h, o espetáculo Carmen, no Teatro Municipal Erotides de Campos, localizado no Parque do Engenho Central. A entrada é gratuita, com retirada de convites uma hora antes do início. A apresentação integra a programação do mês de aniversário da cidade.

A narrativa acompanha Carmen, jovem cigana de espírito livre. Após se envolver em uma confusão na tabacaria onde trabalha, ela é presa pelo cabo Don José. Encantado por Carmen, ele a ajuda a escapar e mergulha em uma paixão intensa, abandonando sua carreira no exército. Tomado pelo ciúme, José vê seu mundo ruir quando Carmen se apaixona pelo toureador Escamillo, conduzindo a trama a um desfecho trágico.

O elenco da Cedan se apresenta ao lado dos bailarinos convidados Alan Marques e Juliana Tarumoto. A companhia reafirma seu compromisso de oferecer espetáculos de qualidade com acesso gratuito à população.

Para o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a Cedan valoriza o potencial artístico local e aproxima o público de grandes obras. “Trazer Carmen neste momento é unir a tradição da arte à celebração do aniversário de Piracicaba, reforçando a força cultural da cidade”, afirma.