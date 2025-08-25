Sesc Piracicaba celebra Cecílio Elias Netto e 10 anos do ICEN

O IV Encontro Caipiracicabano foi realizado na sexta-feira (22), no Sesc Piracicaba. O evento prestou homenagem ao jornalista e escritor piracicabano Cecílio Elias Netto e marcou também os 10 anos do Instituto Cecílio Elias Netto (ICEN), organização sem fins lucrativos criada para preservar e difundir a cultura local.
Saiba Mais:
- Newman Simões lança novo livro de poemas em Piracicaba
- Mulher é ameaçada com arma na cabeça e PM descobre arsenal
Trajetória de Cecílio Elias Netto
Cecílio Elias Netto nasceu em 24 de junho de 1940, em Piracicaba. Aos 16 anos, iniciou sua atividade no Jornal de Piracicaba como revisor, função que abriu caminho para se tornar diretor do veículo anos depois. Atuou em diferentes jornais e revistas e publicou cerca de 30 livros, abrangendo romances, crônicas e pesquisas históricas.
Entre suas obras, destaca-se o Dicionário do Dialeto Caipiracicabano – Arco, Tarco e Verva, que registra e sistematiza expressões do falar caipira da região. O trabalho é reconhecido como referência na preservação do patrimônio linguístico imaterial de Piracicaba.
No campo audiovisual, Cecílio dirigiu, em 1995, o episódio Cruz, parte do longa coletivo Felicidade é....
Instituto e preservação da memória
Em 2015, fundou o Instituto Cecílio Elias Netto (ICEN), responsável pela criação do Centro de Memória Cecílio Elias Netto. O espaço reúne acervos, documentos e registros históricos relacionados à formação e transformação de Piracicaba.
O trabalho de Cecílio recebeu reconhecimento em diferentes ocasiões, com homenagens na Câmara Municipal e em instituições culturais.