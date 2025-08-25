Sesc Piracicaba celebra Cecílio Elias Netto e 10 anos do ICEN

O IV Encontro Caipiracicabano foi realizado na sexta-feira (22), no Sesc Piracicaba. O evento prestou homenagem ao jornalista e escritor piracicabano Cecílio Elias Netto e marcou também os 10 anos do Instituto Cecílio Elias Netto (ICEN), organização sem fins lucrativos criada para preservar e difundir a cultura local.

Saiba Mais:

Trajetória de Cecílio Elias Netto

Cecílio Elias Netto nasceu em 24 de junho de 1940, em Piracicaba. Aos 16 anos, iniciou sua atividade no Jornal de Piracicaba como revisor, função que abriu caminho para se tornar diretor do veículo anos depois. Atuou em diferentes jornais e revistas e publicou cerca de 30 livros, abrangendo romances, crônicas e pesquisas históricas.