Newman Simões lança novo livro de poemas em Piracicaba

O evento contará com apresentações musicais de Júlia Simões, André Grella e Paulo Bandel, além de performances teatrais com Roma Sarcedo, Vãnia de Paula e Carlos ABC, e leituras poéticas que ressaltam o caráter plural da obra.

Newman Ribeiro Simões lança seu terceiro livro de poesias em 2 de setembro, em uma noite que vai além da tradicional sessão de autógrafos, unindo literatura, música e teatro.

“São poemas escritos durante a pandemia, quando borbulhavam em minha memória as muitas marcas que o tempo deixou em mim. Entre elas, a presença de inúmeros ‘outros’ que ajudaram a formar meu eu”, explica o autor.

A cerimônia será realizada às 19h30, no auditório da ACIPI (Rua Prudente de Moraes, 459), e também terá como propósito apoiar e divulgar os trabalhos da COLIBRI – Associação Brasil Parkinson (Núcleo Piracicaba).

Os exemplares serão vendidos exclusivamente no lançamento, em quantidade limitada, com pagamento disponível em dinheiro ou cheque.

SERVIÇO