Homem confessa triplo homicídio por causa de R$ 30

As vítimas, identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart (45), Maria Helena do Nascimento Bastos (41) e Mariana Bastos da Silva (20), saíram juntas para passear com o cachorro e não retornaram para casa. Os corpos foram encontrados no dia seguinte em uma área de vegetação próxima ao local.

O caso que abalou Ilhéus, no sul da Bahia, ganhou novos desdobramentos após a confissão de Thierry Lima da Silva, homem em situação de rua que admitiu ter matado três mulheres durante uma tentativa de assalto na Praia dos Milionários, em 15 de agosto.

Segundo o G1, Thierry confessou o crime durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (25). A Justiça converteu sua prisão em flagrante por tráfico de drogas em prisão preventiva, considerando a alta periculosidade e a confissão de múltiplos homicídios.

No depoimento, o suspeito relatou que esfaqueou as mulheres sob efeito de drogas. Ele afirmou ter tentado roubar uma das vítimas e, ao ser surpreendido pelas outras duas, reagiu violentamente. Thierry disse ter levado R$ 30 e ainda revelou que amarrou o cachorro em um coqueiro antes de deixar a cena do crime.

Contradições no interrogatório

Apesar de dar detalhes sobre a ação, a Polícia Civil informou que o homem apresentou contradições em algumas declarações. Outras quatro pessoas também foram interrogadas e passaram por exames periciais, mas foram liberadas. Elas seguem sob investigação.