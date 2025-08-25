Idoso morre atropelado pelo próprio trator em Piracicaba

Um idoso morreu na manhã desta segunda-feira (25) de forma brutal no bairro Artemis, em Piracicaba. Ele foi atropelado pelo próprio trator no Sítio São José.
De acordo com as informações, a vítima desceu do veículo para abrir uma porteira, quando a máquina se movimentou sozinha e o atingiu. O impacto foi fatal.
Equipes do SAMU, Bombeiros e até o helicóptero Águia da PM foram acionados às pressas, mas não houve chance de socorro. O médico apenas constatou o óbito no local.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia e do carro funerário. O caso será investigado para esclarecer como o acidente aconteceu, deixando a comunidade rural em choque.