25 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ACIDENTE FATAL

Idoso morre atropelado pelo próprio trator em Piracicaba

Por Da redação/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
Equipes de socorro e o Helicóptero Águia foram acionados, mas o homem morreu na área do acidente.
Equipes de socorro e o Helicóptero Águia foram acionados, mas o homem morreu na área do acidente.

 Um idoso morreu na manhã desta segunda-feira (25) de forma brutal no bairro Artemis, em Piracicaba. Ele foi atropelado pelo próprio trator no Sítio São José.

VEJA MAIS

De acordo com as informações, a vítima desceu do veículo para abrir uma porteira, quando a máquina se movimentou sozinha e o atingiu. O impacto foi fatal.

Equipes do SAMU, Bombeiros e até o helicóptero Águia da PM foram acionados às pressas, mas não houve chance de socorro. O médico apenas constatou o óbito no local.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia e do carro funerário. O caso será investigado para esclarecer como o acidente aconteceu, deixando a comunidade rural em choque.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários