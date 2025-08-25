26 de agosto de 2025
COLISÃO FATAL

Família se despede de mulher e menino mortos na SP 304

Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Artesp
Ana Flávia Moura Rodrigues e Ruan Manoel Rodrigues, foram sepultados nesta segunda-feira em São Pedro.
Ana Flávia Moura Rodrigues e Ruan Manoel Rodrigues, foram sepultados nesta segunda-feira em São Pedro.

 Foram sepultadas nesta segunda-feira (25), as vítimas da grave colisão entre dois carros que abalou a noite deste domingo (24), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Morreram no local, a condutora de um Ford Fiesta, Ana Flávia Moura Rodrigues, de 38 anos, e o adolescente Ruan Manoel Rodrigues Silva, de apenas 15 anos.

Eles estavam no carro que atravessou a rodovia, e foi atingido violentamente por um Voyage branco. O impacto não deu chance de sobrevivência para a mulher e o jovem, que perderam a vida de forma trágica.

O socorro chegou rapidamente, mas só pôde constatar os óbitos. Já o ocupante do Voyage foi levado em estado grave para o hospital. Outras pessoas que estavam no Fiesta também se feriram, mas sobreviveram.

O clima foi de grande comoção entre familiares e amigos durante o sepultamento, realizado nesta segunda-feira (25), no Cemitério da Saudade em São Pedro.

A Polícia Rodoviária e a perícia investigam as causas da colisão.

