CONDIÇÕES DESUMANAS

VÍDEO: Homem acamado é achado em meio ao lixo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Além das condicões precárias e do lixo na casa, o homem estava com o fêmur fraturado.
 Um caso de maus-tratos chocou vários moradores do centro Piracicaba na manhã desta segunda-feira (25). A Polícia Militar encontrou um homem de 52 anos em condições desumanas dentro de uma casa na rua Tiradentes, região central da cidade.

A vítima, que sofre de esquizofrenia, outros problemas psiquiátricos e ainda está com uma fratura no fêmur, foi localizada acamada em meio ao lixo. O imóvel tinha restos de comida espalhados, sujeira acumulada e até fraldas usadas jogadas pelo chão.

A cena foi considerada insalubre e revoltante. Peritos estiveram no local para registrar as provas e a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende (UPA).

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, que deve apurar as responsabilidades e tomar as medidas legais cabíveis.

