VÍDEO: Homem acamado é achado em meio ao lixo em Piracicaba

Um caso de maus-tratos chocou vários moradores do centro Piracicaba na manhã desta segunda-feira (25). A Polícia Militar encontrou um homem de 52 anos em condições desumanas dentro de uma casa na rua Tiradentes, região central da cidade.

A vítima, que sofre de esquizofrenia, outros problemas psiquiátricos e ainda está com uma fratura no fêmur, foi localizada acamada em meio ao lixo. O imóvel tinha restos de comida espalhados, sujeira acumulada e até fraldas usadas jogadas pelo chão.