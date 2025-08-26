Dia Mundial do Cachorro: veja as raças favoritas no Brasil

O Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de países com maior população de cães, com 62,2 milhões deles vivendo em lares brasileiros. Os dados fazem parte do “PetCenso 2025”, realizado pela Petlove.

No dia 26 de agosto, o mundo celebra uma das companhias mais fiéis do ser humano: o cachorro. A data, criada nos Estados Unidos, tem como objetivo valorizar a relação entre tutores e pets, além de reforçar a importância do bem-estar animal, adoção responsável e combate aos maus-tratos.

Desde a primeira edição do estudo, em 2016, os cães sem raça definida (SRD), conhecidos como vira-latas, permanecem no topo da preferência nacional, representando 26% da população canina cadastrada. Na sequência, entre as raças mais comuns estão:

Shih Tzu – 17%

Yorkshire Terrier – 6%

Spitz Alemão – 5%

Lhasa Apso – 3%

Golden Retriever – 3%

Pinscher – 3%

Dachshund – 2%

Pug – 2%

Maltês – 2%

Os nomes preferidos dos tutores

O levantamento também revelou os nomes mais usados pelos brasileiros para batizar seus cães. Entre os machos, lideram: Thor, Luke, Theo, Bob e Apolo. Já entre as fêmeas, os favoritos são: Mel, Luna, Amora, Nina e Maia.

O que os tutores mais compram

O consumo também foi mapeado. A categoria de alimentos aparece em primeiro lugar, com destaque para as rações Premium Especial, que unem qualidade e bom custo-benefício. Em seguida, estão as linhas Super Premium e de alimentação natural.