Dia do Vira-Lata reforça adoção e combate ao abandono

No dia 31 de julho, marca-se nacionalmente o Dia do Vira?Lata, dia dedicado aos cães e gatos sem raça definida (SRD) ou vira?latas. Criada com o propósito de incentivar a adoção responsável, a data também chama atenção para a urgência de enfrentar o abandono de animais e os maus?tratos que afetam essa população.

VEJA MAIS:

O símbolo mais emblemático dessa celebração é o famoso vira?lata caramelo, com pelagem dourada e expressão marcante, que se tornou a figura mais reconhecida e popular do Brasil. Sua presença é recorrente em memes, campanhas públicas e até em iniciativas legislativas que sugerem reconhecê?lo como manifestação cultural imaterial do país.