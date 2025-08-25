Tarcísio proíbe uso de correntes em cães e gatos; entenda

A norma, aprovada anteriormente na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), é de autoria do deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil) e estabelece novas regras para a proteção dos animais domésticos.

O Estado de São Paulo acaba de adotar uma das medidas mais significativas em defesa da causa animal. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou, nesta segunda-feira (25), a lei que proíbe o uso de correntes para manter cães e gatos presos de forma permanente.

O texto legal define acorrentamento como qualquer forma de restrição da liberdade do animal por meio de correntes, cordas ou objetos semelhantes. A prática só será permitida de maneira temporária, em situações excepcionais, quando não houver outro tipo de contenção possível.

Mesmo nesses casos, o responsável deverá garantir abrigo adequado, água limpa, alimentação, higiene e espaço para mobilidade mínima.

A lei também proíbe o uso de enforcadores e impede a permanência de animais em alojamentos considerados inadequados, ou seja, locais que ofereçam risco à saúde ou que não respeitem o porte e as necessidades de cada espécie.

Punições e sanções