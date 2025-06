Morre Pingo, o carismático “cachorro fóssil” que encantou a web

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens emocionadas. “Ele foi muito amado e vai descansar em paz”, disse uma seguidora. “A gente ria das piadas, mas era só uma forma de lidar com a tristeza. Foi gigante, Pingo”, comentou outra.

As redes sociais foram fundamentais para tornar Pingo conhecido. Com vídeos no TikTok e no Instagram, Andreza compartilhava momentos simples, como o cachorro dormindo, comendo ou indo ao veterinário — as profissionais eram carinhosamente chamadas de “arqueólogas” pela tutora, em referência à idade do animal. As postagens chegaram a ultrapassar 1 milhão de curtidas.

Pingo tinha traços marcantes que o diferenciavam e, ao mesmo tempo, sensibilizavam o público: