Prefeitura adere nova plataforma de matemática na rede pública

A Matific é uma plataforma reconhecida mundialmente que utiliza jogos digitais e atividades gamificadas para tornar o aprendizado da matemática mais envolvente. O objetivo é estimular a resolução de problemas, o raciocínio lógico e o pensamento crítico dos alunos.

Mais de 15 mil estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Piracicaba terão acesso gratuito à plataforma educacional Matific a partir do segundo semestre. A adesão ao programa, realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, foi assinada pelo prefeito Helinho Zanatta e não terá custo para o município.

O prefeito Helinho Zanatta destacou os benefícios da iniciativa. “Programas como este mostram que é possível inovar e oferecer recursos de qualidade para nossos alunos. A plataforma vai ajudar a melhorar o desempenho dos estudantes e fortalecer ainda mais o ensino na cidade”, afirmou.

Entre os principais recursos da Matific estão a personalização do ensino, que permite a cada aluno aprender em seu próprio ritmo, e a possibilidade de a equipe escolar acompanhar o progresso em tempo real. A plataforma também está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Municipal, garantindo que os conteúdos essenciais de cada ano escolar sejam abordados de forma eficaz.

A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, ressaltou a importância da ferramenta para o processo de aprendizagem. “Esta é uma oportunidade valiosa para ampliar o interesse das crianças pela matemática. A gamificação facilita a aproximação dos alunos com os conteúdos, tornando o processo mais dinâmico, lúdico e eficiente. Estamos muito felizes em oferecer essa ferramenta à rede municipal”, disse.